الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر سيجعل شعرك ناعم وحرير 

يتسبب تشابك الشعر فِيْ مواجهة الفتيات صعوبة كبيرة فِيْ تمشيط الشعر، وتسبب تشابك الشعر شدة خشونته، لكن أفضل هذه الوصفات هُو الاعتماد على Coca-Cola التي تساعد على ترطيب الشعر وتسهِيْل نموه. وناعم، لذلك تبحث كل فتاة عن طريقة لاستخدام Coca-Cola لفرد الشعر الخشن والمجعد، لذلك سنوضح لك الطريقة السحرية لفرد الشعر الخشن والمجعد باستخدام Coca-Cola.

كيفِيْة استخدام Coca-Cola لفرد الشعر الكثيف

تلجأ الكثير من الفتيات والنساء إلى عمل الشعر الفردي أو بالكيراتين، لحَلْ مشكلة التجاعيد والشعر المموج، ومن خلال وصفة Coca-Cola الرهِيْبة يمكنهم فرد الشعر وزيادة جماله ولمعانه، حيث تحتوي Coca-Cola على مكونات مفِيْدة. لشعر الرأس الذي يساهم فِيْ زيادة نعومته وتفرده، فهُو وصفة اقتصادية ويمكنك تحضيره من خلال توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

وعاء عميق

زجاجة كوكاكولا حسب كثافة الشعر.

منشفة نظيفة

كيفِيْة فرد الشعر باستخدام Coca-Cola

يمكن تخصيص جميع أنواع الشعر سواء كان كثيفًا أو مجعدًا أو غير مفرود باستخدام Coca-Cola التي تحتوي على الفوسفور مما يساعد على زيادة نعومة الشعر وسهُولة تمليس الشعر وبالتالي تغذية الشعر وزيادة جماله وكثافته. خطوات تحضير وصفة لمكواة فرد الشعر بالكوكاكولا.

يجب أن يكون الشعر مقلوبًا وممشطًا.

ثم يوضع الشعر فِيْ الحاوية وتبدأ بسكب الماء المكربن ​​على الشعر.

بعد ذلك يتم تغطية الشعر بقناع نظيف لمدة ربع ساعة.

يمكن غسل الشعر بالماء النظيف بعد انتهاء الوقت.

يساعد Coca-Cola على تغذية الشعر وزيادة لمعانه.

فوائد استخدام Coca-Cola للشعر