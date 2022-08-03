الكوكيز بقطع الشيكولاتة بأفضل طريقة وتكون ناجحة فِيْ المنزل

تعد ملفات تعريف الارتباط من أشهر المنتجات المخبوزة التي يحبها الصغار والكبار وخاصة الأطفال، وهم يشترونها دائمًا من المتاجر الأجنبية، حيث تتميز ملفات تعريف الارتباط بنكهة غنية ولذيذة ومختلفة، ولهذا تفضل العديد من الفتيات تحضيرها فى المنزل.

مكونات لصنع بسكويت رقائق الشوكولاتة فِيْ المنزل

كوبين من الطحين الأبيض

1 كوب زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر

بيضتان متوسطتان

كوبين من رقائق الشوكولاتة

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط برقائق الشوكولاتة فِيْ المنزل

أولاً، نقوم بتسخين الفرن على حرارة عالية حتى يسخن الفرن.

ثم نحضر وعاء ونضع فِيْه الزبدة والفانيليا والسكر والبيض، ثم نخلطهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم.

ثم نحضر وعاءًا آخر ونضع فِيْه الدقيق ونضيف الخميرة والملح ونخلطهم جيدًا معًا ثم نضيفهم إلى خليط البيض.

ثم نضيف رقائق الشوكولاتة ونخلطها مع باقي المكونات حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نحضر صينية مناسبة ونضع الكرات فِيْها.

ثم نقوم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، ونضع الصينية فِيْه ونتركه حتى تنضج كرات البسكويت.

بعد ذلك، نخرج ورقة البسكويت من الفرن ونتركها تبرد قليلًا، ثم نضع البسكويت فِيْ أطباق التقديم ونقدمها، ونحن سعداء وشفاء.

نصائح لعمل ملفات تعريف الارتباط فِيْ المنزل

يمكن استبدال أي نوع من الدهُون، سواء كانت زبدة أو زيت مهدرج، بنوع صحي من الزيت مثل زيت الكانولا أو زيت جوز الهند.

يفضل استخدام دقيق الشوفان الصحي بدلاً من الدقيق الأبيض.

يجب أن نستخدم شوكولاتة خالية من السكر.

إذا كانت ملفات تعريف الارتباط جافة أو هشة، فمن الأفضل عدم استخدام الكثير من الدقيق وعدم خبزها لفترة طويلة.

فوائد ملفات تعريف الارتباط للوَظْائِفْ الجسدية