الكويت الكويتي يحسم 3 صفقات جديدة

أبرم نادي الكويت الكويتي 3 صفقات جديدة لدعم الفريق الكروي الأول للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت قناة الكاس القطرية أن قيادة نادي الكويت الكويتي توصلت إلى اتفاق نهائي لحسم صفقة الثلاثي أحمد الظفيري ورضا هاني و “القادسية الكويتي لاعب” ومحمد فريح. لاعب العربي.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الكويت الكويتي الموسم الماضي من بطولة الدوري الكويتي متوجاً باللقب بعد إضافة 42 نقطة.

يشار إلى أن آخر مباريات الفريق الكروي الأول للنادي الكويتي، في الدوري الكويتي الموسم الماضي، انتهت بالفوز على نظيره العربي، برصيد قوي بأربع نقاط مقابل هدف واحد.