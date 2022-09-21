الكويت ترفض شكوى رئيس مكتبها الاستثماري فِيْ لندن.. ووزير المالية يغرّد

رفضت لجنة التحقيق الشكوى التي قدمها الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي، الذي أطيح به فجأة فِيْ يوليو، ضد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد.

وكان صالح العتيقي قد تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية ومدير عام ال

وقال العتيقي إن السلطات رفضت فصل موظف يشتبه فِيْ قيامه بتسريب معلومات من شأنها الإضرار بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي.

ورفضت الشكوى بعد أن خلصت اللجنة فِيْ “ديوان الوزراء” إلَّى عدم وجود أساس لهذه المزاعم، بحسب وكالة “بلومبيرج” نقلاً عَنّْ مصادر، واطلعت “العربية نت”.

وأكد الرشيد الحكَمْ فِيْ تغريدة، الثلاثاء، قائلا إن الحكومة ستواصل “الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاله”.

تدير الهِيْئة العامة للاستثمار صندوق الثروة السيادي للدولة وصندوق الاحتياطي العام أو الخزانة.

سلط إقالة العتيقي الضوء على الانقسامات الداخلية للصندوق – سواء كان مصلحًا يتطلع إلَّى تحديث ذراع الاستثمار المباشر لصندوق الثروة الكويتية، أو مسؤولًا تنفِيْذيًا غذى ثقافة أدت إلَّى المغادرة والدعاوى القضائية.

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية فِيْ وقت سابق من هذا الشهر أن ة مكتب لندن خلصت إلَّى انتهاكات يمكن تصنيفها على أنها إساءة استخدام للسلطة من قبل إدارة مكتب الاستثمار الكويتي فِيْ ذلك الوقت وخلصت إلَّى عدم إهدار أي أموال عامة.

وقالت الهِيْئة العامة للاستثمار الشهر الماضي إن إنهاء عقد العتيقي “أسبابه ومبرراته التي تحتفظ بها الهِيْئة العامة للاستثمار لنفسها”.

كَمْا أن الأمر برمته معروض على لجان تحقيق خاصة وأمام النيابة العامة.