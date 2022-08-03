الكويت تصدر أول شحنة وقود سيارات منخفض الكبريت لآسيا

صدّرت الكويت، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز، أول شحنة من السيارات منخفضة الكبريت إلَّى الأسواق الآسيوية.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأربعاء، عَنّْ تصدير الشحنة الأولى من البنزين منخفض الكبريت (وقود السيارات) والمركبات العطرية، وفق أحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية، إلَّى الأسواق الآسيوية.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عَنّْ نائب الرئيس التنفِيْذي للشؤون الإدارية والتجارية والمتحدثة الرسمية باسم الشركة عهد الخريف أن كَمْية هذه الشحنة بلغت نحو 35 ألف طن والتي أنتجها ميناء الأحمدي. المصفاة وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي لمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح الخريف أن الشركة استفادت من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها مشروع الوقود البيئي فِيْ إنتاج وقود سيارات نظيف وفق المعايير الدولية.

وأكد أن الشركة لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج “المهم” وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، مشيرا إلَّى تزايد الطلب العالمي على وقود السيارات خاصة بعد الأزمات العالمية الأخيرة التي جعلت التسويق العالمي توسع قطاع مؤسسة البترول الكويتية فِيْ استهداف أسواق جديدة لبيع منتجات الشركة بما فِيْ ذلك أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وأشار إلَّى أن التطور النوعي للقدرات الإنتاجية للشركة أعطى الشركة فرصاً تنافسية أكبر لتسويق هذه المنتجات وبالتالي تحقيق عائد مالي أعلى يدعم الاقتصاد الوطني للدولة.