الكيراتين الطبيعي للشعر لفرد شعرك وتنعيمه انسيابي حرير حضريه من منزلك وانبهري من شعرك

من المعروف أن كل فتاة ترغب فِيْ الحصول على شعر ناعم كالحرير، لأن الشعر الناعم من أهم العوامل التي تعزز جمالها، ومن ناحية أخرى، نرى أن الشعر المجعد من أكثر المشاكل التي تحرج المرأة لأنها تبدو. فوضوي، ولهذا يمكن للفتيات أن يلجأن إلى المواد الكيماوية المستخدمة فِيْ فرد الشعر أو اللجوء إلى مكاوي ومكواة حرارية، وبالطبع رغم أن هذه الأشياء تعطي نتائج إيجابية، إلا أنها فِيْ المقابل تدمر الشعر، ولهذا أتينا. لك سيدتي بوصفة طبيعية لتنعيم الشعر.

الكيراتين الطبيعي للشعر

يمكنك عمل كريم كرياتين طبيعي فِيْ المنزل باتباع الخطوات التالية

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مكونات الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من دقيق النشا.

ملعقة عسل أبيض.

كوب زبادي طبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

احصل على وعاء نظيف وجاف.

تخلط جميع المكونات وتخلط جيدا حتى تحصل على قوام كريمي.

كيف تستعمل

قسمي شعرك إلى أقسام أو خصلات ثم وزعي كريم الكيراتين على جميع أجزاء شعرك من الجذور إلى الأطراف.

ثم غطي شعرك بقبعة الاستحمام ثم اتركيه هكذا لمدة ساعة على الأقل.

بعد انتهاء الدورة، يمكنك غسل شعرك بالشامبو المناسب ثم استخدام البلسم المناسب لترطيبه، وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

كيراتين البيض مع الأفوكادو للشعر

يتميز الأفوكادو باحتوائه على نسبة عالية من الدهُون، لذلك فهُو يساهم بشكل كبير فِيْ تنعيم الشعر الخشن، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الفِيْتامينات الضرورية لتغذية وصحة الشعر، ويتميز البيض باحتوائه على نسبة كبيرة كَمْية العناصر الغذائية ومرطب الشعر، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتينات التي تعمل على إصلاح البصيلات التالفة وتقويمها بسرعة، يمكن صنع هذا الكرياتين باتباع الخطوات التالية

المكونات

هريس الأفوكادو

بيضة كاملة

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

طريقة التحضير والاستخدام