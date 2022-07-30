الكيكة الإسفنجية ب 3 بيضات لكل التورتات وبدون محسن

يجد الكثيرون صعوبة فِيْ العمل. بسكويت فِيْ المنزل، بنفس النكهة والملمس مثل تلك المعدة، لذلك تبحث دائمًا عن طريقة سهلة لصنع الكيك الإسفنجي لاستخدامه فِيْ صنع الكيك أحيانًا بدلاً من شرائه بأسعار باهظة. لك من خلال موقع ثقافنيطريقة سهلة للقيام بذلك بسكويت بمكونات رخيصة.

مكونات البسكويت



لصنع الكيك، نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة المتوفرة بسهُولة فِيْ المطبخ، وسنوفر لك المكونات التالية التي نحتاجها بالكَمْيات الدقيقة التي تجعل كعكة ناجحة فِيْ المرة الأولى

ربع كوب دقيق (105 جرام).

قليل من الملح.

نصف كوب سكر (100 جرام).

نصف كوب ماء (120 مل).

3 بيضات كبيرة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

كيف تستعد



يمكنك بسهُولة عمل كعكة بقوام خفِيْف جدًا، بشرط اتباع الخطوات فِيْ طريقة التحضير التالية