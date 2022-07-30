الكيكة الإسفنجية ب 3 بيضات لكل التورتات وبدون محسن

يجد الكثيرون صعوبة فِيْ العمل. بسكويت فِيْ المنزل، بنفس النكهة والملمس مثل تلك المعدة، لذلك تبحث دائمًا عن طريقة سهلة لصنع الكيك الإسفنجي لاستخدامه فِيْ صنع الكيك أحيانًا بدلاً من شرائه بأسعار باهظة. لك من خلال موقع ثقافنيطريقة سهلة للقيام بذلك بسكويت بمكونات رخيصة.
مكونات البسكويت
لصنع الكيك، نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة المتوفرة بسهُولة فِيْ المطبخ، وسنوفر لك المكونات التالية التي نحتاجها بالكَمْيات الدقيقة التي تجعل كعكة ناجحة فِيْ المرة الأولى
- ربع كوب دقيق (105 جرام).
- قليل من الملح.
- نصف كوب سكر (100 جرام).
- نصف كوب ماء (120 مل).
- 3 بيضات كبيرة.
- ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
كيف تستعد
يمكنك بسهُولة عمل كعكة بقوام خفِيْف جدًا، بشرط اتباع الخطوات فِيْ طريقة التحضير التالية
- فِيْ وعاء نظيف وجاف، ضعي بياض البيض مع رشة ملح وملعقة كبيرة من الخل لإزالة رائحة البيض دفعة واحدة، فالخل يساعد الكعكة على النضوج وهِيْ هشة للغاية.
- تغلب على المكونات المذكورة أعلاه بخلاط كهربائي جاف تمامًا حتى يزداد البياض بسرعة فِيْ الحجم والاتساق.
- ثم نضيف السكر وكرر الخفقان السريع حتى يصبح قوام الخليط كريمي.
- نضع صفار البيض فِيْ وعاء عميق مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا ويفضل أن تكون سائلة، ونخفق بالخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق، ثم نضيف نصف كوب ماء ويستمر الخفق لمدة دقيقة.
- اخلطي ربع كوب دقيق مع نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وقلبي جيداً.
- ينخل الطحين والبيكنج بودر فِيْ صفار البيض من خلال مصفاة سلكية مع التحريك بملعقة حتى يختفِيْ الدقيق.
- أضيفِيْ مزيج الكيك تدريجيًا إلى بياض البيض مع التقليب برفق من الأسفل إلى الأعلى للحفاظ على الهُواء داخل الكيك.
- ثم ضعي خليط الكيك فِيْ مقلاة مقاس 18 بوصة، ودهنيها بخبز القاع والجوانب بورق الزبدة.
- اضغط برفق على الدرج لإزالة الهُواء الزائد.
- ثم ضعيها فِيْ فرن مسخن مسبقًا (سخني الفرن ربع ساعة قبل خبز الكعكة) على الرف الأوسط عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40-50 دقيقة.
- بعد 40 دقيقة نتحقق من نضج الكعكة بعصا خشبية، فإذا خرجت نظيفة فهذا يدل على أنها ناضجة تمامًا.
- عندما تنضج تمامًا، أغلق الفرن واترك الكعكة فِيْ الفرن لمدة خمس دقائق حتى لا تسقط.
- اقلب الكيك فِيْ صينية واتركه يبرد تمامًا ثم قطّعه إلى 3 طبقات وزينه حسب الرغبة.