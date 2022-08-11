اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية 3 شروط لمن يكلف عميدًا

وضعت وزارة التربية والتعليم اللمسات الأخيرة لإقرار اللوائح الخاصة بالجامعات والكليات الخاصة. في إطار تحديث اللوائح التي تحكم التعليم الجامعي بما يتوافق مع النظام الجامعي، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الخاص.

منح مشروع اللائحة المؤسسة التعليمية المرخصة قبل صدور هذه اللائحة الحق في تعديل شروطها بما يتوافق مع ما هو مقرر فيها وفي قواعد تطبيقها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتهاء هذه اللائحة – إذا مُنفّذ.

كما تحل اللائحة محل نظام الكليات الأهلية الصادر بتاريخ 9/1/1421 هـ، ولائحة الجامعات الخاصة المعتمدة بقرار من مجلس التعليم العالي (ملغاة) وتلغي جميع الأحكام التي تتعارض معها.

فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ؛ واشترط أن يعين العميد بقرار من الوزير بناءً على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومكافآته الاقتصادية، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. على أن يقوم مجلس الأمناء بتعيين مدير الجامعة في أول جلسة له بعد تشكيلها.

لكل كلية أو معهد أو عميد داعم داخل الجامعة الخاصة عميد يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة الخاصة، ويحدد رواتبهم ومزاياهم المالية من قبل مجلس الإدارة، و تكون المهمة لمدة عامين قابلة للتجديد لفترتين.

شروط تعيين العميد

يشترط في من يعين عميداً أن يكون سعودي الجنسية، ذو خبرة أكاديمية، متفرغ للعمل، وألا يكون من الملاك، وتنص اللائحة على لغة التدريس في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية وهي يسمح، عند الضرورة وبقرار من مجلس إدارة المؤسسة التعليمية، بالتدريس بلغات أخرى.

توظيف المعلمين

تسمح اللائحة للمؤسسة التعليمية بالاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أو المسابقات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل بدوام كامل أو جزئي، كما تحدد الرتب الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الأماكن العامة. الجامعات

الاعتماد المؤسسي

كما يُطلب من المؤسسة التعليمية الحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعمل المؤسسة التعليمية على اعتماد البرنامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو إحدى الهيئات المعتمدة من قبل الهيئة، والمؤسسة التعليمية. لا يجوز للمؤسسة وقف نشاطها إلا بموافقة الوزير.

وأكدت اللائحة أنه في حالة فشل نشاط المؤسسة التعليمية يحق لمجلس شؤون الجامعة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لضمان إكمال الطلاب لدراساتهم.