اللاحم للمحامين قضايا العملاء ليست محتوى للهياط على تويتر

طلب المحامي والكاتب عبد الرحمن اللاحم من زملائه المحامين عدم نشر أي تفاصيل أو أسرار للقضايا التي يتلقونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ليست مادة للرموش

قال له اللاحم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أخي محامي، أختي محامية قضايا موكليك ليست (محتوى) وأنت محاط بتويتر وتجعلها مادة لـ ( تدوين صوتي).

وتابع عندما يصل العميل إلى مكتبك ؛ يجب أن تشعر (بالأمان) وأن أسرارك لا تفلت من جدران مكتبك. القانون مهنة مقدسة بقيمها السامية. يجب أن يكون الشباب في المهنة على دراية بهذا الأمر.

محترف حقيقي

واتفق معه ماهر بن سعد في الفتوى الخاصة بطب التأهيل. قال ذات مرة في راديو الكويت منذ عدة سنوات سمعت مقابلة مع محام، وعندما سأله المذيع عن أطرف المواقف التي مر بها مع العملاء رفض الإجابة لأن ذلك نشر أسراره، وهذه المهنية الحقيقية تنطبق لمهنة الطب والفتاوى والإرشاد الأسري وغيرها من المهن التي تتطلب إفشاء بعض التفاصيل.

وعلقت حنين “كثير من الناس يفتقرون إلى الاحتراف والحفاظ على أسرار العميل تحت الاسم (لا نذكر الأسماء). صحيح أنني لم أذكر الاسم والشخص مجهول، لكن الأمر لا يزال سرًا”.

ة العضلات

وقال الصحفي والكاتب ماجد الحيسوني “لاحظت مؤخرًا أن البعض ذهب عن طريقه لذكر الخصوصية والقضايا الاجتماعية والخاصة، وأعتقد أن الهدف هو تسويق اسم المحامي أو مؤسسته أو المرافق التي يتواجد فيها. يعمل او على الاقل لزيادة المتابعين … للاسف .. شكرا لك ابو خالد تغريدة اسم رائع يحترم ويقدس مهنته.