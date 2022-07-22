اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية ، قد أثار تسائلات الكثير من الأشخاص من محبين ومعجبين بمتابعة كرة القدم ، حول العالم بالسؤال عن اللاعب الذي حاز على اكبر عددمن الكرات الذهبية التي يتم منحها للاعبين المميزين ، فهية تُمنح الكرة الذهبية منذ عام 1956 م، عند حصول اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوز على جائزة الكرة الذهبية الأولى ، وبقيت مستمرة الى يومنا هذا ، تابعوا معنا .

جائزة الكرة الذهبية

الجائزة التي يحلم أي لاعب كرة قدم عالمي بالحصول عليها، حيث تعد الكرة الذهبية من أكبر جوائز كرة القدم في العالم، وهي جائزة كرة قدم سنوية تُمنح لأفضل لاعب في العالم من عام 2010 إلى عام 2015، وتم منحها بالاشتراك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ومجلة “فرانس فوتبول”، كانت الجائزة عبارة عن مزيج من جائزة أفضل لاعب في العام وجائزة الكرة الذهبية، وهما من أعظم الجوائز في كرة القدم العالمية. سيطر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على معظم جوائز الكرة الذهبية، كجزء من التنافس المستمر بينهما.

من هو اللاعب الأكثر حصولاً على الكرة الذهبية

أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي هو اللاعب الرائد على الإطلاق الذي فاز بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية. يمتلك سبع كرات ذهبية حتى الآن وفاز بالجائزة في سبع سنوات مختلفة. يُعتقد أن هذا الإنجاز هو أحد أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب بين قائمة إنجازاته الطويلة. رقم قياسي قد لا ينكسر أبدًا بسبب مسيرة ميسي الطويلة ومثابرته على المستوى الأعلى، وكل انتصاراته بالكرة الذهبية جاءت خلال أيامه مع نادي برشلونة، وفاز الأرجنتيني برقم واحد فقط بعد تمثيله لباريس سان جيرمان، و الجدول التالي يوضح عدد المرات التي فاز فيها ميسي بالكرات الذهبية في السنوات

السنة الفائز نادي اللاعب 2022 ميسي باريس سان جيرمان 2022 ميسي برشلونة 2015 ميسي برشلونة 2012 ميسي برشلونة 2011 ميسي برشلونة 2010 ميسي برشلونة 2009 ميسي برشلونة

كم مرة فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وبالتالي سيطر اللاعبان رونالدو وميسي على معظم جوائز الكرة الذهبية. في الواقع، فاز ليونيل ميسي ورونالدو بالجائزة مجتمعة 12 من أصل 13 مرة بين عامي 2008 و 2022، وفي هذه الحقبة كانت الكرة الذهبية سباقًا بين أسطوريين في كرة القدم، فاز البرتغالي الدولي بالجائزة في خمس سنوات مختلفة، وحصل على المركز الثاني. المركز ست مرات، كما يوضح الجدول التالي السنوات التي فاز فيها رونالدو بالكرة الذهبية

السنة الفائز نادي اللاعب 2017 رونالدو ريال مدريد 2016 رونالدو ريال مدريد 2014 رونالدو ريال مدريد 2013 رونالدو ريال مدريد 2008 رونالدو مانشستر يونايتد

ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية

سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ إنشائها عام 1956 وحتى خلال فترة اندماجها مع جائزة أفضل لاعب في العام من الفيفا، مبين بمعلومات دقيقة كما في الجدول التالي

جنرال لواء لاعب جنسية النادي 2022 ليونيل ميسي الأرجنتين باريس سان جيرمان 2022 لم تمنح 2022 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة 2022 لوكا مودريتش كرواتيا ريال مدريد 2017 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد 2016 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد 2015 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة 2014 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد 2013 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد 2012 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة 2011 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة 2010 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة 2009 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة 2008 كريستيانو رونالدو البرتغال مانشستر يونايتد 2007 كاكا البرازيل ميلان 2006 فابيو كانافارو ايطاليا ريال مدريد 2005 رونالدينيو البرازيل برشلونة 2004 أندريه شيفتشينكو أوكرانيا ميلان 2003 بافل نيدفيد التشيكية يوفنتوس 2002 رونالدو البرازيل ريال مدريد 2001 مايكل أوين إنكلترا ليفربول 2000 لويس فيجو البرتغال ريال مدريد 1999 ريفالدو البرازيل برشلونة 1998 زين الدين زيدان فرنسا يوفنتوس 1997 رونالدو البرازيل دولي 1996 ماثيو زيمر ألمانيا بوروسيا دورتموند 1995 جورج وياه ليبيريا ميلان 1994 خريستو ستويتشكوف بلغاريا برشلونة 1993 روبرتو باجيو ايطاليا يوفنتوس 1992 ماركو فان باستن الهولندي ميلان 1991 جان بيير بابين فرنسا مرسيليا 1990 لوثار ماثيوز ألمانيا دولي 1989 ماركو فان باستن الهولندي ميلان 1988 ماركو فان باستن الهولندي ميلان 1987 رود خوليت الهولندي ميلان 1986 ايغور بيلانوف الإتحاد السوفييتي دينامو كييف 1985 مايكل بلاتيني فرنسا يوفنتوس 1984 مايكل بلاتيني فرنسا يوفنتوس 1983 مايكل بلاتيني فرنسا يوفنتوس 1982 باولو روسي ايطاليا يوفنتوس 1981 كارل هاينز رومينيجه المانيا الغربية بايرن ميونيخ 1980 كارل هاينز رومينيجه المانيا الغربية بايرن ميونيخ 1979 كيفن كيجان إنكلترا هامبورغ 1978 كيفن كيجان إنكلترا هامبورغ 1977 آلان سيمونسن الدنمارك بوروسيا إم “نشينغلادباخ” 1976 فرانز بيكنباور المانيا الغربية بايرن ميونيخ 1975 أوليج بلوخين الإتحاد السوفييتي دينامو كييف 1974 يوهان كرويف الهولندي برشلونة 1973 يوهان كرويف الهولندي برشلونة 1972 فرانز بيكنباور المانيا الغربية بايرن ميونيخ 1971 يوهان كرويف الهولندي اياكس 1970 جيرد مولر المانيا الغربية بايرن ميونيخ 1969 جياني ريفيرا ايطاليا ميلان 1968 جورج بست إيرلندا الشمالية مانشستر يونايتد 1967 فلوريان ألبرت هنغاريا Ferencv rosi TC 1966 بوبي تشارلتون إنكلترا مانشستر يونايتد 1965 يوسابيوس البرتغال بنفيكا 1964 دينيس لو اسكتلندا مانشستر يونايتد 1963 ليف ياشين الإتحاد السوفييتي دينامو موسكو 1962 جوزيف ماسوبست تشيكوسلوفاكيا دوكلا براغ 1961 عمر سيفوري ايطاليا يوفنتوس 1960 لويس سواريز إسبانيا برشلونة 1959 ألفريدو دي ستيفانو إسبانيا ريال مدريد 1958 ريمون كوبا فرنسا ريال مدريد 1957 ألفريدو دي ستيفانو إسبانيا ريال مدريد 1956 ستانلي ماثيوز إنكلترا بلاكبول

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية ، و كم مرة فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ، و تعرفنا على سجل الفائزين بالكرة الذهبية .