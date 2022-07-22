اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية ، قد أثار تسائلات الكثير من الأشخاص من محبين ومعجبين بمتابعة كرة القدم ، حول العالم بالسؤال عن اللاعب الذي حاز على اكبر عددمن الكرات الذهبية التي يتم منحها للاعبين المميزين ، فهية تُمنح الكرة الذهبية منذ عام 1956 م، عند حصول اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوز على جائزة الكرة الذهبية الأولى ، وبقيت مستمرة الى يومنا هذا ، تابعوا معنا .
جائزة الكرة الذهبية
الجائزة التي يحلم أي لاعب كرة قدم عالمي بالحصول عليها، حيث تعد الكرة الذهبية من أكبر جوائز كرة القدم في العالم، وهي جائزة كرة قدم سنوية تُمنح لأفضل لاعب في العالم من عام 2010 إلى عام 2015، وتم منحها بالاشتراك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ومجلة “فرانس فوتبول”، كانت الجائزة عبارة عن مزيج من جائزة أفضل لاعب في العام وجائزة الكرة الذهبية، وهما من أعظم الجوائز في كرة القدم العالمية. سيطر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على معظم جوائز الكرة الذهبية، كجزء من التنافس المستمر بينهما.
من هو اللاعب الأكثر حصولاً على الكرة الذهبية
أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي هو اللاعب الرائد على الإطلاق الذي فاز بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية. يمتلك سبع كرات ذهبية حتى الآن وفاز بالجائزة في سبع سنوات مختلفة. يُعتقد أن هذا الإنجاز هو أحد أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب بين قائمة إنجازاته الطويلة. رقم قياسي قد لا ينكسر أبدًا بسبب مسيرة ميسي الطويلة ومثابرته على المستوى الأعلى، وكل انتصاراته بالكرة الذهبية جاءت خلال أيامه مع نادي برشلونة، وفاز الأرجنتيني برقم واحد فقط بعد تمثيله لباريس سان جيرمان، و الجدول التالي يوضح عدد المرات التي فاز فيها ميسي بالكرات الذهبية في السنوات
|السنة
|الفائز
|نادي اللاعب
|2022
|ميسي
|باريس سان جيرمان
|2022
|ميسي
|برشلونة
|2015
|ميسي
|برشلونة
|2012
|ميسي
|برشلونة
|2011
|ميسي
|برشلونة
|2010
|ميسي
|برشلونة
|2009
|ميسي
|برشلونة
كم مرة فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية
فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وبالتالي سيطر اللاعبان رونالدو وميسي على معظم جوائز الكرة الذهبية. في الواقع، فاز ليونيل ميسي ورونالدو بالجائزة مجتمعة 12 من أصل 13 مرة بين عامي 2008 و 2022، وفي هذه الحقبة كانت الكرة الذهبية سباقًا بين أسطوريين في كرة القدم، فاز البرتغالي الدولي بالجائزة في خمس سنوات مختلفة، وحصل على المركز الثاني. المركز ست مرات، كما يوضح الجدول التالي السنوات التي فاز فيها رونالدو بالكرة الذهبية
|السنة
|الفائز
|نادي اللاعب
|2017
|رونالدو
|ريال مدريد
|2016
|رونالدو
|ريال مدريد
|2014
|رونالدو
|ريال مدريد
|2013
|رونالدو
|ريال مدريد
|2008
|رونالدو
|مانشستر يونايتد
ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية
سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ إنشائها عام 1956 وحتى خلال فترة اندماجها مع جائزة أفضل لاعب في العام من الفيفا، مبين بمعلومات دقيقة كما في الجدول التالي
|جنرال لواء
|لاعب
|جنسية
|النادي
|2022
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|باريس سان جيرمان
|2022
|لم تمنح
|2022
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|برشلونة
|2022
|لوكا مودريتش
|كرواتيا
|ريال مدريد
|2017
|كريستيانو رونالدو
|البرتغال
|ريال مدريد
|2016
|كريستيانو رونالدو
|البرتغال
|ريال مدريد
|2015
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|برشلونة
|2014
|كريستيانو رونالدو
|البرتغال
|ريال مدريد
|2013
|كريستيانو رونالدو
|البرتغال
|ريال مدريد
|2012
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|برشلونة
|2011
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|برشلونة
|2010
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|برشلونة
|2009
|ليونيل ميسي
|الأرجنتين
|برشلونة
|2008
|كريستيانو رونالدو
|البرتغال
|مانشستر يونايتد
|2007
|كاكا
|البرازيل
|ميلان
|2006
|فابيو كانافارو
|ايطاليا
|ريال مدريد
|2005
|رونالدينيو
|البرازيل
|برشلونة
|2004
|أندريه شيفتشينكو
|أوكرانيا
|ميلان
|2003
|بافل نيدفيد
|التشيكية
|يوفنتوس
|2002
|رونالدو
|البرازيل
|ريال مدريد
|2001
|مايكل أوين
|إنكلترا
|ليفربول
|2000
|لويس فيجو
|البرتغال
|ريال مدريد
|1999
|ريفالدو
|البرازيل
|برشلونة
|1998
|زين الدين زيدان
|فرنسا
|يوفنتوس
|1997
|رونالدو
|البرازيل
|دولي
|1996
|ماثيو زيمر
|ألمانيا
|بوروسيا دورتموند
|1995
|جورج وياه
|ليبيريا
|ميلان
|1994
|خريستو ستويتشكوف
|بلغاريا
|برشلونة
|1993
|روبرتو باجيو
|ايطاليا
|يوفنتوس
|1992
|ماركو فان باستن
|الهولندي
|ميلان
|1991
|جان بيير بابين
|فرنسا
|مرسيليا
|1990
|لوثار ماثيوز
|ألمانيا
|دولي
|1989
|ماركو فان باستن
|الهولندي
|ميلان
|1988
|ماركو فان باستن
|الهولندي
|ميلان
|1987
|رود خوليت
|الهولندي
|ميلان
|1986
|ايغور بيلانوف
|الإتحاد السوفييتي
|دينامو كييف
|1985
|مايكل بلاتيني
|فرنسا
|يوفنتوس
|1984
|مايكل بلاتيني
|فرنسا
|يوفنتوس
|1983
|مايكل بلاتيني
|فرنسا
|يوفنتوس
|1982
|باولو روسي
|ايطاليا
|يوفنتوس
|1981
|كارل هاينز رومينيجه
|المانيا الغربية
|بايرن ميونيخ
|1980
|كارل هاينز رومينيجه
|المانيا الغربية
|بايرن ميونيخ
|1979
|كيفن كيجان
|إنكلترا
|هامبورغ
|1978
|كيفن كيجان
|إنكلترا
|هامبورغ
|1977
|آلان سيمونسن
|الدنمارك
|بوروسيا إم “نشينغلادباخ”
|1976
|فرانز بيكنباور
|المانيا الغربية
|بايرن ميونيخ
|1975
|أوليج بلوخين
|الإتحاد السوفييتي
|دينامو كييف
|1974
|يوهان كرويف
|الهولندي
|برشلونة
|1973
|يوهان كرويف
|الهولندي
|برشلونة
|1972
|فرانز بيكنباور
|المانيا الغربية
|بايرن ميونيخ
|1971
|يوهان كرويف
|الهولندي
|اياكس
|1970
|جيرد مولر
|المانيا الغربية
|بايرن ميونيخ
|1969
|جياني ريفيرا
|ايطاليا
|ميلان
|1968
|جورج بست
|إيرلندا الشمالية
|مانشستر يونايتد
|1967
|فلوريان ألبرت
|هنغاريا
|Ferencv rosi TC
|1966
|بوبي تشارلتون
|إنكلترا
|مانشستر يونايتد
|1965
|يوسابيوس
|البرتغال
|بنفيكا
|1964
|دينيس لو
|اسكتلندا
|مانشستر يونايتد
|1963
|ليف ياشين
|الإتحاد السوفييتي
|دينامو موسكو
|1962
|جوزيف ماسوبست
|تشيكوسلوفاكيا
|دوكلا براغ
|1961
|عمر سيفوري
|ايطاليا
|يوفنتوس
|1960
|لويس سواريز
|إسبانيا
|برشلونة
|1959
|ألفريدو دي ستيفانو
|إسبانيا
|ريال مدريد
|1958
|ريمون كوبا
|فرنسا
|ريال مدريد
|1957
|ألفريدو دي ستيفانو
|إسبانيا
|ريال مدريد
|1956
|ستانلي ماثيوز
|إنكلترا
|بلاكبول
وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية ، و كم مرة فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ، و تعرفنا على سجل الفائزين بالكرة الذهبية .