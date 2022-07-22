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اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية

كتب alwanفي آخر تحديث
اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية
اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية

اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية ، قد أثار تسائلات الكثير من الأشخاص من محبين ومعجبين بمتابعة كرة القدم ، حول العالم بالسؤال عن اللاعب الذي حاز على اكبر عددمن الكرات الذهبية التي يتم منحها للاعبين المميزين ، فهية تُمنح الكرة الذهبية منذ عام 1956 م، عند حصول اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوز على جائزة الكرة الذهبية الأولى ، وبقيت مستمرة الى يومنا هذا ، تابعوا معنا .

جائزة الكرة الذهبية

الجائزة التي يحلم أي لاعب كرة قدم عالمي بالحصول عليها، حيث تعد الكرة الذهبية من أكبر جوائز كرة القدم في العالم، وهي جائزة كرة قدم سنوية تُمنح لأفضل لاعب في العالم من عام 2010 إلى عام 2015، وتم منحها بالاشتراك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ومجلة “فرانس فوتبول”، كانت الجائزة عبارة عن مزيج من جائزة أفضل لاعب في العام وجائزة الكرة الذهبية، وهما من أعظم الجوائز في كرة القدم العالمية. سيطر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على معظم جوائز الكرة الذهبية، كجزء من التنافس المستمر بينهما.

من هو اللاعب الأكثر حصولاً على الكرة الذهبية

أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي هو اللاعب الرائد على الإطلاق الذي فاز بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية. يمتلك سبع كرات ذهبية حتى الآن وفاز بالجائزة في سبع سنوات مختلفة. يُعتقد أن هذا الإنجاز هو أحد أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب بين قائمة إنجازاته الطويلة. رقم قياسي قد لا ينكسر أبدًا بسبب مسيرة ميسي الطويلة ومثابرته على المستوى الأعلى، وكل انتصاراته بالكرة الذهبية جاءت خلال أيامه مع نادي برشلونة، وفاز الأرجنتيني برقم واحد فقط بعد تمثيله لباريس سان جيرمان، و الجدول التالي يوضح عدد المرات التي فاز فيها ميسي بالكرات الذهبية في السنوات

السنة الفائز نادي اللاعب
2022 ميسي باريس سان جيرمان
2022 ميسي برشلونة
2015 ميسي برشلونة
2012 ميسي برشلونة
2011 ميسي برشلونة
2010 ميسي برشلونة
2009 ميسي برشلونة

كم مرة فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وبالتالي سيطر اللاعبان رونالدو وميسي على معظم جوائز الكرة الذهبية. في الواقع، فاز ليونيل ميسي ورونالدو بالجائزة مجتمعة 12 من أصل 13 مرة بين عامي 2008 و 2022، وفي هذه الحقبة كانت الكرة الذهبية سباقًا بين أسطوريين في كرة القدم، فاز البرتغالي الدولي بالجائزة في خمس سنوات مختلفة، وحصل على المركز الثاني. المركز ست مرات، كما يوضح الجدول التالي السنوات التي فاز فيها رونالدو بالكرة الذهبية

السنة الفائز نادي اللاعب
2017 رونالدو ريال مدريد
2016 رونالدو ريال مدريد
2014 رونالدو ريال مدريد
2013 رونالدو ريال مدريد
2008 رونالدو مانشستر يونايتد

ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية

سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ إنشائها عام 1956 وحتى خلال فترة اندماجها مع جائزة أفضل لاعب في العام من الفيفا، مبين بمعلومات دقيقة كما في الجدول التالي

جنرال لواء لاعب جنسية النادي
2022 ليونيل ميسي الأرجنتين باريس سان جيرمان
2022 لم تمنح
2022 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
2022 لوكا مودريتش كرواتيا ريال مدريد
2017 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد
2016 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد
2015 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
2014 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد
2013 كريستيانو رونالدو البرتغال ريال مدريد
2012 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
2011 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
2010 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
2009 ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
2008 كريستيانو رونالدو البرتغال مانشستر يونايتد
2007 كاكا البرازيل ميلان
2006 فابيو كانافارو ايطاليا ريال مدريد
2005 رونالدينيو البرازيل برشلونة
2004 أندريه شيفتشينكو أوكرانيا ميلان
2003 بافل نيدفيد التشيكية يوفنتوس
2002 رونالدو البرازيل ريال مدريد
2001 مايكل أوين إنكلترا ليفربول
2000 لويس فيجو البرتغال ريال مدريد
1999 ريفالدو البرازيل برشلونة
1998 زين الدين زيدان فرنسا يوفنتوس
1997 رونالدو البرازيل دولي
1996 ماثيو زيمر ألمانيا بوروسيا دورتموند
1995 جورج وياه ليبيريا ميلان
1994 خريستو ستويتشكوف بلغاريا برشلونة
1993 روبرتو باجيو ايطاليا يوفنتوس
1992 ماركو فان باستن الهولندي ميلان
1991 جان بيير بابين فرنسا مرسيليا
1990 لوثار ماثيوز ألمانيا دولي
1989 ماركو فان باستن الهولندي ميلان
1988 ماركو فان باستن الهولندي ميلان
1987 رود خوليت الهولندي ميلان
1986 ايغور بيلانوف الإتحاد السوفييتي دينامو كييف
1985 مايكل بلاتيني فرنسا يوفنتوس
1984 مايكل بلاتيني فرنسا يوفنتوس
1983 مايكل بلاتيني فرنسا يوفنتوس
1982 باولو روسي ايطاليا يوفنتوس
1981 كارل هاينز رومينيجه المانيا الغربية بايرن ميونيخ
1980 كارل هاينز رومينيجه المانيا الغربية بايرن ميونيخ
1979 كيفن كيجان إنكلترا هامبورغ
1978 كيفن كيجان إنكلترا هامبورغ
1977 آلان سيمونسن الدنمارك بوروسيا إم “نشينغلادباخ”
1976 فرانز بيكنباور المانيا الغربية بايرن ميونيخ
1975 أوليج بلوخين الإتحاد السوفييتي دينامو كييف
1974 يوهان كرويف الهولندي برشلونة
1973 يوهان كرويف الهولندي برشلونة
1972 فرانز بيكنباور المانيا الغربية بايرن ميونيخ
1971 يوهان كرويف الهولندي اياكس
1970 جيرد مولر المانيا الغربية بايرن ميونيخ
1969 جياني ريفيرا ايطاليا ميلان
1968 جورج بست إيرلندا الشمالية مانشستر يونايتد
1967 فلوريان ألبرت هنغاريا Ferencv rosi TC
1966 بوبي تشارلتون إنكلترا مانشستر يونايتد
1965 يوسابيوس البرتغال بنفيكا
1964 دينيس لو اسكتلندا مانشستر يونايتد
1963 ليف ياشين الإتحاد السوفييتي دينامو موسكو
1962 جوزيف ماسوبست تشيكوسلوفاكيا دوكلا براغ
1961 عمر سيفوري ايطاليا يوفنتوس
1960 لويس سواريز إسبانيا برشلونة
1959 ألفريدو دي ستيفانو إسبانيا ريال مدريد
1958 ريمون كوبا فرنسا ريال مدريد
1957 ألفريدو دي ستيفانو إسبانيا ريال مدريد
1956 ستانلي ماثيوز إنكلترا بلاكبول

 

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية ، و كم مرة فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ، و تعرفنا على سجل الفائزين بالكرة الذهبية .