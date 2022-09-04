اللبنانيون يستبدلون المصارف بمكاتب التحويلات المالية

بعد استنفادها، دخلت شركات الحوالات السوق بكل ثقلها، ولم يعد عملها يقتصر على التحويلات من الخارج، بل تقدم خدمات تتراوح بين بطاقات “فِيْزا” وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب.

أمام OMT، إحدى الشركات التابعة لشركة Western Union International للتحويلات، الياس سكاف (50 عامًا) ينتظر دوره لتلقي مبلغ بالدولار الأمريكي يرسله إليه أفراد عائلته فِيْ الخارج، والذي أصبح رئيسه. مصدر رزق.

ويقول إن شركات الحوالات “تجعل الأمور سهلة، وتسير الأمور بسرعة. فِيْ البنك، تموت مائة مرة قبل أن تحصل على تحويل يصل إلَّى حسابك”.

فِيْ ظل الانهِيْار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2022، فرضت المصارف اللبنانية، منذ الأسابيع الأولى، قيودًا صارمة على سحب الدولار، ومنعت التحويلات إلَّى الخارج. وأدى ذلك إلَّى عدم قدرة المودعين على التصرف بأموالهم، خاصة بالدولار، فِيْما فقدت الودائع بالجنيه قيمتها مع انهِيْار سعر العملة المحلية فِيْ السوق السوداء.

وشهدت صالات الانتظار بالبنوك جدالات متكررة بين المواطنين الغاضبين الراغبين فِيْ الحصول على ودائعهم والالتزام بتعليمات إداراتهم، كان آخرها فِيْ أغسطس عَنّْدما اقتحم شاب فرع بنك واحتجز رهائن بداخله، ليحصل على جزء صغير فقط. من ماله المحتجز لمدة ثلاث سنوات.

ازدهرت مكاتب تحويل الأموال نتيجة انعدام الثقة التدريجي فِيْ القطاع المصرفِيْ الذي شهد تسريح آلاف الموظفِيْن وإغلاق عشرات الفروع وإلغاء العديد من الخدمات.

بدلاً من اللجوء إلَّى مصرفه المعتاد لفتح حساب لقائمة هدايا العروسين، اختار Eli Whish Money لإنقاذ أصدقائه من متاعب زيارة البنك.

ويضيف “بدلاً من الانتظار لساعات، وفروا الوقت والرسوم، على عكس البنك”، مضيفًا، “حتى أن أحدهم أرسل لي مبلغًا من المال مباشرة من خلال التطبيق دون الحاجة إلَّى الذهاب إلَّى البنك”.

اختار إيلي الشركة لمجرد أنها نفس الشركة التي يتقاضى منها راتبه.

بدون رسوم

واختار متجر للملابس الرياضية التوقف عَنّْ دفع الرواتب عَنّْ طريق البنوك لتوفِيْر الجهد والوقت والرسوم لموظفِيْها، مفضلاً اللجوء إلَّى “Wish Money” التي لا تفرض رسومًا على عمليات السحب بالليرة اللبنانية.

تقول راشيل بو نادر، مسؤولة الموارد البشرية بالمتجر “فِيْ بداية الأزمة، اضطررنا إلَّى دفع الرواتب نقدًا، الأمر الذي لم يكن يستهلك الكثير من الوقت”. “الآن، يمكن للموظفِيْن سحب معاشاتهم التقاعدية بسهُولة، على أقساط إذا أرادوا، وبدون رسوم.” .

بالإضافة إلَّى القيود المفروضة على العمليات المالية، رفعت المصارف اللبنانية أيضًا قيمة أتعابها مقابل الخدمات، بما فِيْ ذلك تلك المفروضة على الحوالات الواردة من الخارج، حيث أصبحت هذه الرسوم “مصدر دخلها الوحيد”، بحسب سامي نادر، مدير المكتب. مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية.

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تلقى حوالي 250000 لبناني تحويلات من الخارج عبر OMT، التي تسيطر على 80٪ من سوق التحويلات خارج القطاع المصرفِيْ.

ويوضح عضو مجلس إدارة الشركة ناجي أبو زيد أن الحوالات زادت بنسبة 80٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويضيف “هناك 1200 مكتب تابع لنا فِيْ لبنان”.

ولا يقتصر الأمر على التحويلات فقط، حيث تقدم الشركة الآن خدمات أخرى، بما فِيْ ذلك بطاقات “فِيْزا” للسحب والدفع عبر الإنترنت، وخدمة الصرافة، وقوائم هدايا الزفاف.

يمكن للمشتركين فِيْ المواقع الإلكترونية للمحطات التلفزيونية دفع رسوم الاشتراك عبر “OMT” بدلاً من استخدام البطاقات المصرفِيْة. من الممكن أيضًا دفع ثمن تذاكر الطيران.

حوالات المغتربين

مع توسع سوق الحوالات، فِيْ عام 2022، افتتحت Ria مكاتبها فِيْ لبنان.

وقال مسؤول فِيْ شركة فِيْ لبنان فضل عدم الكشف عَنّْ هُويته “تغيرت الاتجاهات بعد الأزمة، ومعظم التحويلات تتم من خلال شركات تحويل الأموال”.

ويرجع ازدهار هذه الشركات، بحسب سامي نادر، إلَّى الأموال التي يرسلها المغتربون اللبنانيون إلَّى عائلاتهم فِيْ لبنان. “الشاب اللبناني المغترب اليوم لا يتردد فِيْ إرسال حتى لو كانت مائة دولار فقط لعائلته، فهذا يكفِيْ لإحداث فرق” فِيْ حياتهم اليومية، على حد قوله.

وبلغت تحويلات المغتربين 6.6 مليار دولار عام 2022 بحسب إحصاءات البنك الدولي، وجعله لبنان من بين الدول الثلاث الأولى فِيْ الشرق الأوسط التي تعتمد على تحويلات مواطنيها فِيْ الخارج. وبلغت هذه التحويلات 53.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أثناء انتظار استلام تحويل من الخارج من مكتب OMT فِيْ بيروت، يقول علاء شيخاني (45 عامًا) “لا يمكننا سحب جنيه واحد من حساباتنا فِيْ البنك”.

يتساءل بعاطفة، إذ لديه أموال عالقة فِيْ أحد البنوك منذ بداية الأزمة، “كَيْفَ يمكننا الوثوق به مرة أخرى لاستلام أموالنا من خلاله”