اللجنة الفنية فِيْ الأهلي تصحح “كوارث” النفِيْعي وتقترب من باتو

يعمل مجلس إدارة الأهلي، برئاسة وليد معاذ، على وضع سلسلة من الصفقات القوية قبل إغلاق باب التسجيل الصيفِيْ للصف الأول.

وكان الأهلي قد أعلن عَنّْ تعاقده الرسمي مع الهُولندي الأصل المغربي هشام فايق على سبيل الإعارة المجانية لموسم واحد بالإضافة إلَّى ثامر العلي على سبيل الإعارة من الوحدة.

واهتم معاذ بتشكيل لجنة فنية برئاسته وبمشاركة البلجيكي يان وينكل والمدرب الوطني يوسف عَنّْبر لاختيار الاتفاقات الجديدة بدلا من الأسماء التي تعمل الإدارة معها على إنهاء العقد بالموافقة. مشترك.

ويسعى الأهلي للتوصل لحل ودي لإنهاء عقد الحارس البرازيلي رينان ريبيرو والأرجنتيني ليساندرو الزوجراي والتونسي يوسف العبدلي.

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توقع التعاقدات مع الأهلي فِيْ الدوري الأصفر

كشفت صحيفة “الاقتصادية” عَنّْ مفاجأة بشأن مقاربة الأهلي لتسوية العقد مع الثنائي الأجنبي “الأنجولي ميشال باستوس والجزائري رياض أبو دبوز”.

وتابع، وضع الأهلي أمامه عددا من اللاعبين الآخرين، مثل الجزائري هلال السوداني، والغيني عثمان باري المعروف باسم باتو.

يأمل مجلس إدارة الأهلي فِيْ الحصول على موافقة نادي الأخدود على إنهاء العقد مع باتو قبل إغلاق بوابة التسجيل فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة العروبة فِيْ اليوم الرابع من مسابقة الدوري الأصفر، الأحد المقبل على ملعب نادي العروبة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري الدرجة الأولى، بأربع نقاط بعد 3 أيام، وفاز بنقطة واحدة فقط، وخسر أخرى، وتعادل نفسه.