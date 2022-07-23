اللحمة المشوية على الفحم فِيْ البيت بأسرار التتبيلة الخاصة لكبرى قرى المشويات

يعتبر اللحم المشوي على الفحم من الأطعمة اللذيذة المذاق والمقبول من قبل الكثير من الناس ومن أهم مميزات هذا الطعام سهُولة تحضيره فِيْ المنزل، لكن بعض النساء يعانين من قلة الخبرة فِيْ الطبخ. التحضير وإليك كيفِيْة تحضير اللحوم المشوية على الفحم فِيْ مقالتنا التالية.

طريقة تحضير اللحم المشوي على الفحم

يعتبر اللحم المشوي على الفحم من الأطعمة المميزة للبعض، وطريقة تحضيره بسيطة واقتصادية.

مقادير اللحم المشوي على الفحم

كيلوغرمان من اللحم. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. سبع حبات بصل. خمس طماطم. ربع كوب زيت زيتون. ربع كوب عصير ليمون. ملعقة ملح ملح القرفة. ملعقة من سبع بهارات. ملعقة كبيرة فلفل أسود.

خطوات تحضير اللحم المشوي

يمكنك بسهُولة تحضير اللحم المشوي فِيْ المنزل باتباع الخطوات التالية والتي سنذكرها فِيْ السطور التالية.

طريقة تحضير اللحم المشوي

يُقشر البصل ثم يُقطع إلى أنصاف. ثم يُرفع وعاء ويوضع فِيْه كل اللحم والبصل وبقية المكونات دون إضافة طماطم، ثم يترك لمدة ساعة حتى يمتص اللحم التتبيلة. الخطوة التالية هِيْ وضع اللحم والبصل والطماطم على أسياخ. ثم توضع الأسياخ على الفحم وتترك لتنضج. هكذا ينتهِيْ اللحم المشوي والتهاني.

مكونات لتحضير اللحم المشوي على الموقد