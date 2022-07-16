اللقيمات القطنية لقمة القاضي الذهبية العوامة بمكونات بسيطة من غير ما تشرب زيت

اللقيمات من أنواع الحَلْويات اللذيذة التي تتميز بطعمها اللذيذ وكذلك سرعة تحضيرها فِيْ المنزل، وأهم ما يميز هذه الحَلْوى أنها خفِيْفة على المعدة ومقبولة لدى كثير من الناس، من خلال مقالنا التالي سوف نقدم لكَمْ طريقة تحضير اللقيمات.

طريقة تحضير اللقيمات

يتم تحضير اللقيمات بخطوات بسيطة للغاية، ومكوناتها رخيصة وسهلة الشراء، وفِيْ السطور التالية ستجد المكونات لتحضير اللقيمات.

مكونات كرات القطن.

كوبين من الدقيق الأبيض لجميع الأغراض. كوب صغير نشاء. ملعقة كبيرة خميرة. ملعقتان من السكر. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة زعفران. ثلاث مكعبات من الجبن الكريمي. كأسان من الماء الدافئ. الكثير من الزيت للقلي. الشربات للتزيين.

خطوات تحضير اللقيمات

أصبح من الممكن الآن تحضير اللقيمات الذهبية فِيْ المنزل بسهُولة باتباع بضع خطوات بسيطة للغاية، وفِيْ السطور التالية خطوات التحضير.

طريقة تحضير اللقيمات الذهبية