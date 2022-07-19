الله لو تدري وش كثر قلبي ملاك كلمات

يا الله، إن كنت تعلم كم قلبي ملاك كلمات ؛ حيث أن المملكة العربية السعودية بلد من الدول العربية يحتوي على أكثر الفنانين والفنانين مواهب خام وصوت حلو، كصاحب أغنية الله، إذا عرفت قلبي ويا له من ملاك، فمن خلالنا سنتعرف على صاحب الاغنية اضافة الى كلماته سنتعرف ايضا على رابط تحميل الاغنية.

من هو صاحب ترنيمة الله إذا عرفت قلبي يا له من ملاك

صاحب اغنية “الله لو علمت قلبي سيصبح ملاك كثيرا” هو الفنان الشهير احمد مطهر العبدالله صاحب صوت عذب عذب وقاعدة جماهيرية تجاوزت الملايين من جميع انحاء العالم. . يذكر أن الفنان السعودي الشهير يبلغ من العمر حوالي 59 عامًا، من مواليد عام 1962 م في محافظة العارضة بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن مكتشف موهبته هو الأستاذ إبراهيم سلطان.

سيرة عبد المجيد عبدالله

تتكون سيرة الفنان من النقاط التالية

الاسم والنسبة عبد المجيد عبد الله.

اسم الأب أحمد بن مطهر العبدالله – قاضي شرعي.

اسم الأم غير معروف.

الإسم المستعار عبد المجيد عبدالله.

المسمى الوظيفي أمير طرب.

العلامة الفلكية غير معروف.

تاريخ ومكان الميلاد من مواليد مدينة جيزان عام 1962 م.

الإقامة جدة، المملكة العربية السعودية. عاش فترة من حياته في دولة الكويت.

العمر 61-62 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

العقيدة أو الدين الإسلام.

المذهب غير معروف.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

المؤهلات غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

لغات أخرى لا يوجد.

المهنة موسيقي ومغني.

الراعي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

سنوات العمل بدأ عبد المجيد عبد الله مشواره الفني عام 1979 م – لكن بدايته الفعلية كانت عام 1984 م.

يا الله، إن كنت تعلم كم قلبي ملاك الكلمات

كلمات ترنيمة الله، لو علمت، لكان قلبي قد أصبح ملاكًا، تتمثل في النقاط التالية

حمل اغنية الله اذا عرفت كم قلبي ملاك

يمكنكم تحميل اغنية “الله اذا عرفت لماذا قلبي كثير ملاك” للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله من خلال مشغل الصوت التالي

الاستماع إلى أغنية “الله إذا كنت تعرف ما تريده قلبي ملاك” mp3

قدم الفنان عبد المجيد عبد الله عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الغنائية الشهيرة والشعبية في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أهم وأبرز هذه الأغاني أغنية “الله إذا علمت قلبي ملاك”، حيث أن هذه الأغنية. كانت مشهورة جدا داخل وخارج حدود منطقة الخليج يمكنك الاستماع إلى هذه الأغنية.

أهم أعمال عبد المجيد عبدالله

قدم الفنان عبد المجيد عبد الله عددًا كبيرًا جدًا من الأعمال الغنائية منذ أن توغل في عالم الفن عام 1979 م. ومن أبرز وأهم أعمال الفنان عبد المجيد عبد الله ما يلي

مرت سنة واحدة.

خاتم سليمان.

الله يرحمك.

حانت الساعة، الموت الأحمر.

ذاكرتك.

الذين يحبون لك.

نحن فضوليون.

حبي الاول.

حبيبي الذي يعيش في العين.

هكذا؛ لقد وصلنا إلى نهاية مقال الله. إذا كنت تعرف كم قلبي هو ملاك كلمات، من خلاله تعرفنا على نشيد الله، إذا كنت تعلم، فإن قلبي ملاك. .