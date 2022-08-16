اللون الرمادي وما يناسبه من ألوان في الأثاث، يُعتبر اللون الرمادي من ابرز اجمل واحسن الألوان التي تكون مناصفة بين الغامق والفاتح والتي تتميز باستطاعتها على تغيير الألوان الطبيعية أو الأكثر حِدةً إلى خليط جميل و ناعم وجذاب، فهذا اللون يستعمل في طٍلاء الحوائط والأبواب ويدخل في مجموعة كبيرة من التصاميم الديكورات والأثاث وأيضًا في تصميم الموضة واللافتات الدعائية وغيرها.

اللون الرمادي والألوان المتوافقة معه في الأثاث

من أكثر الألوان تميزًا التي يمكن استخدامها في طلاء الجدران أو كأحد ألوان الأثاث هو الرمادي، حيث يعتبر اللون الرمادي من أكثر الألوان التي تضفي على المنزل مظهرًا عصريًا وعصريًا، كما هو الحال مع العديد من الموضات الحديثة في مجال الأثاث وتم تنفيذ تصاميم المنزل بهذا اللون الراقي. .

الرمادي أيضًا لون محايد يناسب العديد من الألوان الأخرى ويعطي اللون المطلوب في الأثاث مظهرًا أكثر حداثة، لذلك من خلال ما يلي سنتعرف على الرمادي وألوانه المناسبة في الأثاث.

1 الأصفر هو أحد الألوان التي تتطابق مع اللون الرمادي في الأثاث

اللون الأصفر بجميع درجاته هو أحد الألوان الأكثر تطابقًا مع اللون الرمادي، وميزة المزج بين الأصفر والرمادي في الأثاث أنه يمنح المنزل مظهرًا مشرقًا يدعو إلى الشعور بالتفاؤل.

من الممكن أن يتداخل اللونان في طلاء الجدران، أو أن يكون الأثاث نفسه باللون الرمادي والوسائد التي توضع عليه باللون الأصفر أو إحدى درجاته، ويمكن استخدام اللون الأصفر في الستائر في الغرف التي تحتوي على أثاث باللون الرمادي الفاتح، ويمكن أيضًا إدخال القليل من الأبيض أو الأسود بطريقة بسيطة في هذا التصميم الحديث.

2 الوردي هو أحد الألوان التي تتماشى مع الرمادي في الأثاث

في سياق التعرف على اللون الرمادي وألوانه المناسبة في الأثاث، هنا يأتي اللون الوردي الهادئ، حيث يعتبر اللون الوردي من أكثر الألوان الدافئة التي تتناسب مع الرمادي في الأثاث، ويمكن استخدامه في الستائر التي تتراوح بين الأبيض والوردي جنبا إلى جنب مع الأثاث الرمادي.

المزيج بين اللونين الرمادي والوردي يضيف إلى المنزل إحساسًا بالدفء ويعطي المظهر العام للمنزل مظهرًا خارجيًا أكثر رقيًا وهدوءًا مع القليل من الإضاءة الخافتة وهذا سيكون الجو المثالي للشعور بالراحة النفسية.

3- اللون البنفسجي الفاتح من الألوان التي يتماشى مع الرمادي في الأثاث

يعد اللون الأرجواني الفاتح من أكثر الألوان شهرة في الفترة الأخيرة، وهو من الألوان الهادئة والجذابة التي تجعل المنزل يبدو جميلًا وأنيقًا للغاية، خاصة عند الجمع بين اللون الأرجواني الفاتح والرمادي. اللون الرمادي إما في الجدران أو في الأجزاء الخشبية المرئية من الأثاث.

4 يتماشى اللونان الأسود والأبيض مع اللون الرمادي في الأثاث

من المعروف أن الأبيض والأسود والرمادي ألوان محايدة يمكن تنسيقها مع العديد من الألوان الأخرى، لذلك لا مانع من مزج هذه الألوان الثلاثة معًا في دهانات الأثاث والجدران.

حيث أنه من الممكن أن تكون الجدران مطلية باللون الأبيض، فإن الأثاث والستائر عبارة عن مزيج من الأسود والأبيض، ويمكن أن يكون الأثاث باللون الرمادي، والوسائد الموضوعة عليه مطرزة بكل من الألوان الأخرى.

عند دمج هذه الألوان الثلاثة معًا في تصميم منزل واحد، سيكون من الممكن إدخال لون رابع معهم، ومن الممكن إدخال أي من الألوان المذكورة سابقًا أو بعض الألوان الأخرى مثل الأزرق السماوي وغيرها.

هناك أيضًا بعض التصميمات الحديثة الجذابة التي لا يتداخل فيها اللون مع اللون الرمادي، لكن المصمم يستخدم العديد من ظلال الرمادي المختلفة ويدرج هذه الظلال معًا في تصميم واحد، بحيث يكون التصميم العام لطيفًا للغاية وهادئًا.

يعتبر الرمادي من أفضل الألوان المختارة لتصميم الأثاث، حيث يمكن استخدامه بعدة طرق، سواء كانت دهانات أو أثاث أو تنجيد، كما أن إضافة أحد الألوان البسيطة معه من الأشياء التي تضفي على هذا اللون الرائع مظهرًا أكثر حداثة ومظهر أنيق.

علما ان الافراد الذين يكون في اختيارهم دوما يشمل اللون الرمادي يكونون من الناس الذي يكونوا يتصفون بصفات مميزة وكثيرة من أهمها: الشخصية المحبة للون الرمادي تمتاز بعدم الاختلال التنفسي والعقلي ويملكون دائما النشاط وحيوية والاسترخاء والسعادة ودائما الانسان الذي يعشق لهذا اللون يتصف بالوسطية بين الامور.