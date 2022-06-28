الليث حجو يُعلق على الجرائم ضد المرأة عزاء النساء لا يتوقف فِيْ منطقتنا

علق المخرج السوري الليث حجو على الجرائم الأخيرة التي حدثت فِيْ العديد من الدول العربية وأودت بحياة فتيات، مستعرضًا العديد من التعليقات التي تعتبر أن النساء مستهدفات بالقتل والعَنّْف لاهتمامهن بجمالهن، بالإضافة إلَّى “قلة الحياء” لدى البعض.

وأوضح من خلال شاشة تليفزيونية أخرجها سابقًا فِيْ مسلسل “سبوت أوف لايت” أن الرجل الذي يريد الاندفاع نحو الأشياء السلبية لا يهتم “بملابس المرأة أو شكل وجهها”.

تداول حجو، عبر صفحته الشخصية على فِيْسبوك، مقطع فِيْديو، يستذكر فِيْه الجرائم التي وقعت بحق فتيات فِيْ مصر والأردن، بينما يوثق صورة الطالبة الراحلة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلتها فِيْ مصر، و صورة الراحلة إيمان أرشيد مقتولة بالرصاص فِيْ الأردن.

كَمْا استعرض المخرج السوري فِيْ الفِيْديو العديد من التعليقات على الصفحات العامة التي تطالب بإلغاء تعليم المرأة، وكذلك عدم التحاق أي فتاة بالجامعة المختلطة، وكان من التعليقات “أوه أرجوك، لا تدرس الفتيات فِيْ الكلية “.

كَمْا تمنى أحدهم أن يكون مصير كل امرأة قتلًا إذا لم تكن متواضعة “آمل أن تظل كل امرأة ترتدي الحلي كَمْا هِيْ. إذا رأى الجميع فتاة وعمل معها هكذا، سنعيش فِيْ مجتمع راقي. “.”

قام حاجو بتضمين الفِيْديو بمقطع صغير لإحدى لوحات “بقعة الضوء”، لينقل فكرة أن الرجل الذي يفكر بأمور سلبية لا يهتم بمظهر الفتاة إذا كانت محتشمة أو ترتدي مكياج، لذا فإن ظهر الفنان أيمن رضا أثناء قيامه “بمغازلة” فتاة لا تحبها، لتظهر للفتاة نفسها. فِيْ اليوم التالي هِيْ محجبة، ورضا يفعل نفس الشيء، ثم تظهر فِيْ اليوم الثالث “بالنقاب”. ويغازلها رضا أيضًا، وأرفقت حجو الفِيْديو بتعليق “هناك حوادث كثيرة والموضوع واحد، عزاء المرأة لا يتوقف فِيْ منطقتنا”.

تعليقات من مؤيدين شددوا على فكرة حاجو، داعية إلَّى ضرورة تطبيق القوانين بحزم، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجناة حتى يكونوا قدوة للآخرين.