الليرة التركية تتراجع مجدداً مقابل الدولار.. لهذه الأسباب

رغم الوعود التي قطعها وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، فإن الليرة التركية تتراجع مرة أخرى أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوزت عتبة 18 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وهذا مستوى قياسي سجلته العملة التركية أكثر من مرة هذا العام وفِيْ نهاية عام 2022 الماضي، وأدى إلَّى ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلَّى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين ونصف، أي قبل وصول حزب العدالة والتنمية الحاكَمْ إلَّى السلطة.

على الرغم من أن وزير المالية التركي قال أمس إن بلاده ستكون قادرة على القضاء على التضخم، إلا أن الليرة التركية تواصل انخفاضها الحاد أمام العملات الأجنبية المختلفة بعد أسبوع من التخفِيْض المفاجئ لأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة لمرة واحدة إلَّى 13٪ .

وتتعارض هذه السياسة مع قرارات معظم البنوك المركزية الضخمة فِيْ الآونة الأخيرة والتي ترفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم.

كشف الخبير المالي والاقتصادي التركي خيري كوزان أوغلو، أن “تراجع الليرة التركية فِيْ الوقت الحالي يرجع بشكل أساسي إلَّى العجز التجاري والقطع المتكرر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الذي انخفضت احتياطياته بشكل كبير”.

وقال كوزان أوغلو لـ “العربية.نت” إن “الليرة التركية تتراجع مرة أخرى رغم اعتماد تركيا على نظام الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية والبالغة 70 مليار دولار أمريكي”، مشيراً إلَّى أن “أزمة الليرة بدورها أدت إلَّى ارتفاع الأسعار”. معدلات البطالة فِيْ البلاد “. .

ومنذ أمس الجمعة، سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها القياسية للمرة الثانية منذ عدة أشهر، رغم محاولات البنك المركزي التركي وضع حد لهذا التراجع الذي أدى بدوره إلَّى ارتفاع معدلات التضخم التي اقتربت من 80. ٪، وهِيْ أعلى نسبة فِيْ البلاد منذ عام 1998.

يقلل المسؤولون الأتراك من تداعيات أزمة العملة التي تعد واحدة من العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، بالإضافة إلَّى البطالة وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة.

وقال وزير المالية نور الدين النبطي فِيْ حسابه الرسمي على تويتر يوم الجمعة “تابعونا سنكسر ظهر التضخم”.

وأضاف فِيْ رده المختصر على تقرير نشرته “الإيكونوميست” مطلع الشهر الجاري، “لن يمنعَنّْا شيء من تحقيق أهدافنا”، تطرق فِيْه إلَّى واقع الاقتصاد التركي مؤخرًا.

ورد المعلقون الأتراك على تغريدة النبطي بغضب، حيث تساءل بعضهم عَنّْ مَوعِد القضاء على التضخم، وهُو ما لم يفصح عَنّْه الوزير التركي فِيْ تغريدة له.

وتظهر مقاطع الفِيْديو التي تنشرها وسائل إعلام تركية عادة مواطنين أتراك يشكون من ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الحكوميين، وآخرين من الأحزاب المعارضة لحزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.