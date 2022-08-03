الليرة التركية تسجل 18 مقابل الدولار.. أدني مستوى فِيْ 8 أشهر

تراجعت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، إلَّى 18 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 20 ديسمبر 2022.

وصل تضخم أسعار المستهلك فِيْ تركيا فِيْ يوليو الماضي، والذي تم الإعلان عَنّْه اليوم، إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا عَنّْد 79.60٪ سنويًا.

تجاوز تضخم أسعار المنتجين 144٪ ووصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 27 عامًا. ارتفع معدل التضخم فِيْ اسطنبول، الذي تم الإعلان عَنّْه فِيْ بداية الأسبوع، إلَّى 99.11٪.

ارتفع معدل التضخم فِيْ اسطنبول، والذي كان يرتفع تاريخيًا بالتوازي مع ارتفاع التضخم فِيْ السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. مع ارتفاع التضخم فِيْ يوليو، ارتفع الفارق بين التضخم والفائدة إلَّى 65.6٪.

فِيْ عرضه لتقرير التضخم فِيْ اجتماع الجمعية الوطنية للشحن البحري (TOBB)، أشار Kavcioglu، رئيس البنك المركزي التركي، إلَّى أنهم سيستمرون فِيْ دعم نموذج الاقتصاد الجديد، وصرح بأنهم سوف يلتزمون بالنموذج الجديد. السياسة التنفِيْذية التي بدأت فِيْ سبتمبر، خاصة فِيْما يتعلق بالاستخدام الانتقائي للقروض، فائض الحساب الجاري مع استمرار الاستثمار والإنتاج.

صرح Kavcioglu أن التضخم سيظهر اتجاهًا هبوطيًا من هذا الشهر وأنهم لا يتوقعون تضخمًا أعلى من 80 ٪، وصرح Kavcioglu أن إغلاق نهاية العام قد يكون أقل من 60.4 ٪ المقدرة.