الليرة التركية تهبط إلَّى أدنى مستوى هذا العام

وصل السعر إلَّى أدنى مستوى له هذا العام يوم الخميس، حيث رفض البنك المركزي مرة أخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة.

وصل سعر الدولار إلَّى 17.67 ليرة تركية عَنّْدما أعلن البنك المركزي التركي أنه سيبقي سعر الفائدة عَنّْد 14٪.

لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفِيْضات فِيْ ديسمبر 2022 التي أدت إلَّى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس وعقدت فرص الرئيس رجب طيب أردوغان فِيْ الفوز بالانتخابات العامة العام المقبل.

ويعارض أردوغان رفع أسعار الفائدة وأقال محافظي البنوك المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ويرى أردوغان أن رفع أسعار الفائدة هُو زيادة فِيْ أسعار السلع، على عكس ما تقوله النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.

بلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك فِيْ تركيا 78.6٪، لتستمر فِيْ الارتفاع وتحطيم الأرقام القياسية المسجلة فِيْ نهاية التسعينيات.

يعتقد الاقتصاديون الأتراك المستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

ومع ذلك، يعتقد فريق أردوغان أن التضخم سينخفض ​​فِيْ أوائل العام المقبل.

وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم فِيْ ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.

حذرت وكالة فِيْتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي من أن “تدخل الحكومة التركية يتزايد فِيْ السياسات الاقتصادية غير المتوقعة”.

وأضافت أن سياسات تركيا الاقتصادية “لم تفشل فقط فِيْ جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفِيْف ضغوط ميزان المدفوعات، ولكنها قد تلحق الضرر بالثقة أيضًا، مما يخلق مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي”.