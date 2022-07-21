الليرة التركية لأدنى مستوى فِيْ عام.. أول رد فعل على قرار المركزي

فِيْ رد فعل سريع على قرار البنك المركزي التركي، تراجعت العملة المحلية إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ عام واحد مقابل الدولار الأمريكي.

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها هذا العام يوم الخميس حيث رفض البنك المركزي مرة أخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة.

وصل سعر الدولار إلَّى 17.67 ليرة تركية عَنّْدما أعلن البنك المركزي التركي أنه سيبقي سعر الفائدة عَنّْد 14٪.

دفع انخفاض بنسبة 9٪ فِيْ مايو الماضي الليرة التركية إلَّى مستويات شوهدت لآخر مرة خلال الانهِيْار العالمي لعام 2008، بعد انخفاضها إلَّى 16.69 مقابل الدولار، وفقًا لمجلة فوربس.

لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفِيْضات التي أجراها فِيْ ديسمبر 2022 والتي أدت إلَّى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس.

يعارض أردوغان رفع أسعار الفائدة وقد أقال محافظي البنوك المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بحسب وكالة فرانس برس.

ويرى أردوغان أن رفع أسعار الفائدة هُو رفع أسعار السلع خلافا لما تقوله النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.

بلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك فِيْ تركيا 78.6٪، لتستمر فِيْ الارتفاع وتحطيم الأرقام القياسية المسجلة فِيْ نهاية التسعينيات.

يعتقد الاقتصاديون الأتراك المستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

ومع ذلك، يعتقد فريق أردوغان أن التضخم سينخفض ​​فِيْ أوائل العام المقبل.

وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم فِيْ ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية بشأن حرب موسكو فِيْ أوكرانيا.

وحذرت وكالة فِيْتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي من أن “تدخل الحكومة التركية فِيْ السياسات الاقتصادية آخذ فِيْ الازدياد … وهُو أمر لا يمكن التنبؤ به”.

وأضافت أن سياسات تركيا الاقتصادية “لم تفشل فقط فِيْ جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفِيْف ضغوط ميزان المدفوعات، ولكنها قد تلحق الضرر بالثقة أيضًا، مما يخلق مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي”.