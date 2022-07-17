المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن مَوعِد نزول وإيداع صرف راتب التقاعد pension.gov.sa

مَتَّى يكون مَوعِد المعاش التقاعدي الموافق لشهر يوليو 2022، سؤال أجاب عليه من المؤسسة العامة للتقاعد التابعة للضمان الاجتماعي www.pension.gov.sa والذي حدد يومًا محددًا يتم فِيْه دفع أجر التقاعد، و يمكن دفعها أو تأخيرها ليوم واحد فِيْ حال تزامن مَوعِد السداد مع أسبوع إجازة أو إجازة رسمية، أما تاريخ صرف رواتب التقاعد على أساس شهري بشكل عام فهُو اليوم الخامس والعشرون من كل ميلادي. بالنسبة للتقاعد، سيكون تاريخ الدفع لهذا الشهر صباح يوم الاثنين 25 يوليو 2022، ويتم إيداع رواتب التقاعد فِيْ حساب المستفِيْدين هذا الصباح، لمن يستوفون شُروطْ وضوابط الاستحقاق والأهلية.

سجل للحصول على تأمين إلكترونيًا على رَابِطْ موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتجدر الإشارة إلى الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث زيادة فِيْ الراتب التقاعدي اعتبارًا من ديسمبر / كانون الأول الماضي 2022. وقد نفت المؤسسة العامة للتقاعد www.pension.gov.sa على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإشاعة بنفِيْها قولها. وحَقيْقَة الاشاعة واضافت المؤسسة انه فِيْ حال حدوث اي تغيير فِيْ رواتب التقاعد سيصدر بيان رسمي بقيمة هذه الزيادة واسبابها ودعت المواطنين للحصول على معلوماتهم من مصادر رسمية. .

تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تاريخ تخفِيْض وايداع صرف الراتب التقاعدي

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات السَعُودِيْة قدمت رَابِطْ خاص للتسجيل فِيْ خدمة التأمين عبر الإنترنتو يتم التسجيل وفق الخطوات التالية

اذهب إلى موقع التأمين.

اختر نوع المستفِيْد (مشترك، صاحب عمل، معاملة)، ثم اضغط (تسجيل).

املأ المعلومات المطلوبة.

لقد تم تسجيلك بنجاح فِيْ الموقع

الهِيْئة العامة للتأمينات الاجتماعية هِيْ مَوعِد التقاعد وصرف المعاش

كَمْا أكدنا فِيْ صدور هذا التقرير أن مَوعِد الاسترداد سيكون يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022 تمامًا كالعادة، لأن مَوعِد الاسترداد المعلن لم يتزامن مع الإجازة الأسبوعية التي أعلنت عنها الهِيْئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتقاعدين. وقال حسابها الرسمي على تويتر، إن مَوعِد الصرف لإيداع رسوم المستفِيْدين سيكون صباح يوم الاثنين 25 يوليو 2022، ليتمكن المستفِيْدون من رواتب التقاعد من سحب ودفع رواتبهم فِيْ أوقات منتظمة.

تاريخ الصرف وخفض وديعة راتب المتقاعد

ومن المقرر أيضًا صرف راتب متقاعدي الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 وهُو المَوعِد الرسمي، لأن مَوعِد التغيير الرسمي لم يتزامن مع مَوعِد الإجازات الأسبوعية، لذلك تقرر صرف الراتب للمتقاعدين فِيْ التاريخ المشار إليه فِيْ بداية شهر أغسطس المقبل 2022 على النحو التالي.

رَابِطْ وطريقة ة رواتب التقاعد www.pension.gov.sa

خصصت المؤسسة العامة للتقاعد رَابِطًْا خاصًا يمكن من خلاله التعرف على الخدمات التي تقدمها، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستشارات المتعلقة بالراتب للمتقاعدين، وذلك من خلال الخطوات التالية

زيارة الرَابِطْ الموقع الرسمي للهِيْئة العامة للتأمين .

. اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “تعريف المعاش”.

أدخل معلومات التسجيل المطلوبة

انقر فوق كلمة “تسجيل”.

“الاستفسار عن رواتب المتقاعدين”.

سترى جميع تفاصيل معاش التقاعد الخاص بك.

حاسبة المعاش

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة حساب المعاش التقاعدي توفر قيمة تقريبية للمعاش التقاعدي، بحسب البيانات التي يدخلها المخبر، وفق الخطوات التالية

يزور رَابِطْ خدمة حاسبة معاش التقاعد.

انقر فوق الزر “بدء الخدمة”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق الزر “عرض مبلغ المعاش”.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينهذه كلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة تجاه مواطنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.pension.gov.sa هِيْ إحدى المؤسسات التي تقوم على الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من المستفِيْدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث إنها هِيْ مظلة تأمينية تختص بموظفِيْ الدولة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو عاملين فِيْ القطاعين العام والخاص، وتنفذ المؤسسة نظام الضمان الاجتماعي على أساس تطوعي.