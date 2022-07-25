المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن مواعيد القبول فى الكلية التقنية 1444

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأحد 24 يوليو 2022، عن فتح باب القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول لتدريب البنين والبنات فِيْ الكليات التقنية 1444/2022 والذي شمل الرياض وجدة والطائف والطائف. ليث وتربة ورينة والقنفذة، وكذلك كليات السياحة والفندقة للطلاب بالطائف، وكلية الاتصالات والإلكترونيات، وكذلك الفروع الفنية للطلاب فِيْ ميسان والفوز وأضم.

تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول فِيْ الكليات التقنية 1444

أعلنت الكلية التقنية، اليوم، بدء عملية التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل فِيْ كليات التقنية الرقمية للطالبات بجدة، والمعاهد الصناعية بالطائف، والقنفذة والليث، وكليات التقنية للطالبات. طالبات جدة والطائف والرياض لمراحَلْ البكالوريوس للطلاب الحاصلين على الآتي

دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية بالإضافة إلى برنامج اللغة الإنجليزية المكثف.

دبلوم فني جامعي أو ما يعادلها.

مواعيد الالتحاق بالكلية التقنية بنجران

أكد علي عبد الله العتيق مدير الاتصال بالكلية، مَوعِد التسجيل والتقديم لجميع التخصصات، والذي سيبدأ فِيْ أكثر من مرحَلْة، وهِيْ موضحة أدناه

تبدأ طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي والمساء للطلاب فِيْ 24 يوليو 2022 الموافق 25 ذي الحجة 1443.

رَابِطْ التقديم للكليات التقنية

أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فِيْصل بن عقيل أهمية التقديم وإدخال البيانات بشكل صحيح بحيث يمكن متابعة آلية القبول من خلال الرسائل التي سترسل للمتقدمين من خلال أشار الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2022، الكلية التقنية بنجران إلى أن عمليات القبول تتم فور الفرز ويتم إرسال رسالة مختصرة إلى تم قبوله مباشرة عبر الرسائل القصيرة أو عن طريق الاتصال بالرقم المسجل فِيْ الطلب أثناء تقديم الطلب، لذلك يجب على جميع المتقدمين التأكد من إتمام عمليات التسجيل بنجاح وفقًا للبيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الوَظْائِفْ المتاحة فِيْ Technical College 1444

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن التخصصات المتاحة لمرحَلْة الدبلوم وكذلك لخريجي الثانوية العامة والمعاهد هِيْ كالتالي

متخصصون فِيْ تكنولوجيا المحاسبة.

متخصصون فِيْ التشغيل الآلي للمكاتب.

متخصصون فِيْ تكنولوجيا التسويق.

قسم التقنية الكهربائية.

تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

تخصصات فِيْ تكنولوجيا المحركات.

التخصص فِيْ تكنولوجيا التصنيع.

تخصصات فِيْ الدعم الفني للكَمْبيوتر.

متخصصون فِيْ التشغيل الآلي للمكاتب.

اخصائي تكنولوجيا البرمجة.

تخصصات التطوير والابتكار.

لقد انتهِيْنا من شرح. تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد الالتحاق بالمدارس الفنية 1444.