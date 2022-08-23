المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‬‎ جاهزة لاستقبال الطلاب

عُقد اليوم الاجتماع العادي الثالث عشر لمديري المديريات العامة للتدريب التقني والمهني للأقاليم ؛ تحديد الجاهزية الميدانية ومناقشة آخر المستجدات للتحضير لبداية العام التدريبي الجديد 1444 هـ، وة الخطط التشغيلية في ظل الانتقال إلى نظام الفصول الثلاثة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبق معايير الجودة

حث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الجميع على الالتزام بتطبيق معايير الجودة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية في منشآت التدريب والاستعداد الكامل لإجراءات الانتقال إلى نظام ثلاثي.

واستعرض خلال الاجتماع دور الادارات العامة للاقاليم في الاشراف والمتابعة على اعداد مجال التدريب وعرض الخطط التشغيلية السنوية للادارات العامة للاقاليم.

أكد وكيل المحافظ للتدريب وسياسات الجودة الدكتور عبدالله المرزوق على أهمية الدور الذي تقوم به إدارات التدريب الفني والمهني بالمناطق في الرقابة والإشراف على المساحات التدريبية وتقديم الدعم لتحسين الأداء وضمان جودة التدريب. العملية التدريبية خلال العام، وحول الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في جميع مرافق التدريب ولجميع البرامج الصباحية والمسائية.

زيادة السعة

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قد أمر في وقت سابق برفع الطاقة الاستيعابية إلى 45 ألف متدرب في الكليات الفنية والمعاهد الصناعية حيث وصل عدد المقبولين خلال الفصل الأول من التدريب إلى أكثر. من 34000 متدرب.

وشدد على أهمية استثمار دعم القادة الحكماء في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء ومواكبة الحاجة الوطنية في سوق العمل ورفع كفاءة المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في المجالين التقني والمهني. التدريب، وضرورة تضافر الجهود لبدء التدريب من اليوم الأول، وخلق بيئة تدريبية وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمتدربين والالتزام بالجدول الزمني المعتمد للفصل التدريبي القادم.