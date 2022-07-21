المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا تستأنف الإنتاج بعدة حقول

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فِيْ ليبيا، إن إنتاج الخام استؤنف فِيْ عدة مجالات، بعد رفع القوة القاهرة عَنّْ صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وأوضحت المؤسسة، فِيْ بيان لها، اليوم الأربعاء، استئناف الإنتاج فِيْ حقول شركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجيا حتى تتحقق المعدلات الطبيعية.

كَمْا استؤنف الإنتاج من حقول النافورة وتبستي وغاني التابعة لشركة هروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط.

عاد النفط الليبي رسميا، الأربعاء، إلَّى الأسواق العالمية بعد أن أطلق ميناء السدرة عملياته لاستئناف الصادرات، بحسب ما أكدته وزارة النفط الليبية.

وأعلن أعيان وشيوخ منطقة الهلال النفطي الليبي، الجمعة الماضي، إعادة فتح موانئ وحقول نفطية مغلقة لمدة 4 أشهر، وعودة الصادرات منها.

فِيْ 17 أبريل / نيسان، أغلق محتجون من القبائل الليبية حقول النفط والموانئ احتجاجًا على فشل عبد الحميد الدبيبة المنتهِيْة ولايته فِيْ تسليم السلطة إلَّى الحكومة التي عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.