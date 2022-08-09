“المؤلفِيْن والملحنين” ترد على جدل منح حسن الأسمر العضوية رغم وفاته

أثيرت حالة من الجدل فِيْ الساعات الأخيرة بشأن منح عضوية جمعية المؤلفِيْن والملحنين للفنان والملحن المصري حسن الأسمر، على الرغم من مرور 11 عامًا على وفاته، حيث كان البعض يأمل فِيْ نهاية فترة ستمنعه ​​حياة الشخص من الحصول على عضوية فِيْ أي مؤسسة.

وإزاء هذا الجدل، أكد الشاعر الغنائي فوزي إبراهِيْم، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفِيْن والملحنين، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أن دور الجمعية، التي تأسست قبل 76 عامًا، مستمر. حتى مع وفاة الأشخاص سواء كانوا أعضاء قبل الوفاة أو ورثة بعد وفاة العضو على عكس النقابات والمؤسسات الأخرى، مبينًا أن منح حسن الأسمر العضوية يتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لوفاته، وهُو أمر قانوني لا جدال فِيْه. .

بعد فوزي إبراهِيْم دور الجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية سواء على مستوى الكلمات أو اللحن، لافتا إلَّى أن الجمعية لم تسع لمنح العضوية لحسن الأسمر بعد وفاته بل هاني. بدأ الأسمر نجل الفنان الراحل بتقديم طلب إلَّى الجمعية للحصول على عضوية والده. فِيْ اجتماع اللجنة ذات الصلة للجمعية، تم منحه العضوية.

وأشار إبراهِيْم إلَّى أن هذه الخطوة قانونية وتتفق مع قانون النقابة التي يجب أن يستوفِيْ الشخص الذي ينضم إليها شروط امتلاك 6 أعمال خاصة به على الأقل، مضيفًا أن هاني الأسمر بن حسن الأسمر رأى ذلك. كان للأب العديد من المؤلفات كَمْلحن وكان من الضروري حمايتها من قبل الجمعية حتى لا تظهر أعمال السرقة المماثلة لما يحدث فِيْ الآونة الأخيرة مع بعض الملحنين والشعراء.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفِيْن والملحنين أن ابن حسن الأسمر استغرق وقتا طويلا لاتخاذ هذه الخطوة، لكنه ربما كان يرى ضرورة حماية حقوق والده من السرقة، مشيرا إلَّى أن أعمال الراحل لم يتعرض الفنان الراحل للسرقة فِيْ السابق ولم تكن هناك أزمة معينة دفعت ورثته للخضوع لتلك الخطوة، حتى أغنية “كتاب حياتي يا عين” عَنّْد استخدامها فِيْ إعلان صدر أمر قانوني. من قبل الجمعية والمسؤولين عَنّْ الدعاية فِيْ ذلك الوقت.

أحيا الفنان هاني حسن الأسمر، اليوم الأحد، ذكرى وفاة والده الراحل حسن الأسمر، بترك تدوينة على فِيْسبوك تضمنت إحدى الأدعية على الفقيد، وكتب فِيْها “من يحب الرجل الصالح، هذا دعاء له. .

يشار إلَّى أن ذكرى وفاة حسن الأسمر، الذي أطلق عليه جمهُوره لقب “فارس الأغنية الشعبية”، تصادف يوم 7 أغسطس من كل عام، بينما ولد الفنان الراحل عام 1959 وهُو من صعيد مصر. عائلته من محافظة قنا، وقد جاءوا إلَّى مصر بحثًا عَنّْ الرزق واستقروا فِيْ الحي العباسي.

يشار إلَّى أن الفنان حسن الأسمر، توفِيْ فِيْ 7 آب 2011، إثر إصابته بنوبة قلبية، نُقل بعدها إلَّى المستشفى، حيث غادر من خلال الموقع الرسميك عَنّْ عمر يناهز 52 عامًا.