المئات يطاردون نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها فِيْ لندن

نشرت Nicki Minaj مقطع فِيْديو يظهر مئات الأشخاص يطاردون سيارتها فِيْ مشهد مرعب وغريب أثناء تواجدها فِيْ لندن، فِيْ وقت قالت فِيْه إحدى محبي مغني الراب الشهِيْر إنها دفعته بشدة أثناء محاولتها التقاط صورة لها. معها.

وظهر فِيْ الفِيْديو عدد كبير من الأشخاص يطاردون سيارة نيكي بعد إلغاء حفلها الأخير فِيْ العاصمة البريطانية، فِيْما واصل العديد منهم الركض خلف السيارة بأقصى سرعة لعدة أمتار وهم يهتفون باسمها.

وعلقت نيكي على الفِيْديو، الذي نشرته على حسابها على Instagram، والذي حصد حوالي 4.5 مليون مشاهدة فِيْ يومين “هذا يعَنّْي أنني يجب أن أسافر … هذا مبلغ صغير، نقود، نعم أنا عالمي”.

وبحسب صحيفة “ذا ميرور”، تجمع مئات الأشخاص أمام المقهى الذي دخلته ميناج فِيْ لندن، بعد أن أعلنت عبر تويتر أنها ستكون فِيْ كامدن لمقابلة معجبيها، فِيْما توجه الحشد إلَّى المكان الذي شهده. التجمعات الكبيرة.

وطلبت المطربة من المعجبين الوقوف فِيْ صف لاستقبالهم وتدخلت الشرطة لتنظيم الحفل الذي استقطب عددًا كبيرًا من القساوسة. إلا أن عدم استجابة المعجبين لطلب مناج أجبرها على الانسحاب وإلغاء الحدث.

فِيْ هذه الأثناء، انتشر مقطع فِيْديو لأحد المعجبين وهُو يحاول التقاط صورة سيلفِيْ مع المغنية الشهِيْرة قبل أن تدفعه بقوة بينما كانت تحمل لافتة سلام.

قالت المعجب فِيْ مقطع فِيْديو تم بثه على حساب TikTok الخاص بها “لقد دفعتني Nicki Minaj حرفِيًْا يا إلهِيْ”، مضيفة “لقد لمستني حرفِيًْا”.

فِيْ قسم التعليقات بالفِيْديو الخاص به، ادعى المعجب أنه “سعيد فقط لأن نيكي لمسها”. وختم بقوله “شكرا نيكي على زيارتك”.

وانتقد كثيرون سلوك مناج ووصفوها بالمتعجرفة، مشيرين إلَّى أنه لا يحق لها مهاجمة إحدى المعجبات التي حاولت التقاط صورة معها ولم يرتكب أي خطأ.

الجدير بالذكر أن نيكي ميناج من الفنانات اللواتي تعتبرن جريئة للغاية فِيْ اختياراتها لدرجة الجدل، حيث اختارت أزياء كاشفة بشكل فاضح، وتميل إلَّى الألوان الزاهِيْة ودائمًا ما تتنوع فِيْ تسريحات الشعر وألوان شعرها.

كَمْا تفضل المرأة البالغة من العمر 39 عامًا الأظافر الطويلة جدًا، وتضخم من خلال تزيينها بإكسسوارات ضخمة، معظمها من الألماس، وكأنها تثير نظرها، رغم أنها اختارت ملابسها وحقائبها وأحذيتها من بين أثمنها. العلامات الدولية.