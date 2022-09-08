المالية تعلن عن مَوعِد نزول راتب التقاعد فِيْ الحسابات البنكية وتعلن عن كَمْ باقي على راتب التقاعد، حيث تهتم وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على إعلان موعد نزول مبالغ الرواتب الموظفين رسمياً عن كل شهر هجري وتحدد المبالغ في الثامن والعشرين من كل شهر هجري ، ويجب على المواطنين من الموظفين معرفة أنه يتم تعيين الرواتب الشهرية في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر هجري يتم تقديمها في أيام العطل الأساسية أو الإجازات .

كَمْ معاش متبقي

وحيث أن وزارة المالية حريصة على إعلان المواعيد الرسمية لنزول الأجور عن كل شهر ميلادي أو هجري، وتم تحديد الأجور فِيْ اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وعلى كل مستحق أن يعلم أن الأجور الشهرية لن يتم دفعها. يتم دفعها فِيْ أيام العطل الرسمية أو الإجازات والمناسبات، ويتم سداد مقدمات أو تأخير عليها من التاريخ. إذا صادف يوم الدفع يوم الجمعة، يتم دفع الراتب يوم الخميس، ولكن إذا صادف يوم صرف الراتب يوم السبت، يتم الدفع سيكون يوم الأحد.

ما هِيْ المدة المتبقية لصرف المعاش التقاعدي

اعتباراً من هذا الشهر، يُدفع راتب التقاعد لجميع العاملين بالمملكة فِيْ القطاعات الحكومية والعسكرية، فِيْ الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) الموافق التاسع والعشرين من صفر للعام الهجري الحالي، يتبقى نحو سبعة عشر يوماً. ، باستثناء بضع ساعات حتى تاريخ قيد الأجور فِيْ الحسابات المصرفِيْة.

تطبيق كشوف المرتبات

يمكن الآن لأي متقاعد معرفة مواعيد صرف الراتب الرسمية من خلال تطبيق صرف الراتب الذي أرادت وزارة المالية تنفِيْذه لتسهِيْل الحياة على المتقاعدين، ومعرفة روابط التنزيل من خلال النقاط التالية

تحتاج إلى تنزيله من خلال متاجر تطبيقات مختلفة إذا كان هاتفك كذلك ذكري المظهر أيضاً ايفون.

كتابة مواعيد التقديم، رواتب الحوافز، التقاعد، حساب المواطن، الضمان الاجتماعي.

انقر فوق تنزيل وسيتم تثبيت التطبيق تلقائيًا على هاتفك المحمول.

الآن يجب عليك إنشاء حسابك وانتظار المواعيد الرسمية دون الحاجة إلى البحث.

علما هذا الشهر سيتم دفع راتب التقاعد لجميع الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والعسكرية في المملكة العربية السعودية، في يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر يوافق الثامن والعشرين من صفر للعام الهجري الراهن، فأنه سوف يتبقى تقريبًا ثمانية عشر يومًا إلا ساعات بسيطة .