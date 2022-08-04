المباريات المتبقية للأهلي في الدوري “يخوضها بلاعبيه الناشئين”

أصدر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سلسلة من القرارات الصارمة مساء الخميس.

وجاءت هذه القرارات في سياق أحداث مباراة الأمس، العبقرية الحمراء وفاركو، في إطار اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

– المطالبة بإيقاف الحكم عن “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

“كورة 365” يستعرض مباريات الأهلي المتبقية في الدوري ..

اتحاد الإسكندرية ضد الأهلي، يوم الأحد، 7 أغسطس، الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، في مباريات الأسبوع التاسع والعشرين، على ملعب برج العرب.

الأهلي ضد المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء 10 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباريات الأسبوع الثلاثين، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وستسترن كومباني ضد الأهلي، يوم الأربعاء 17 أغسطس، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات اليوم 31، على الملعب الشرقي.

الأهلي ضد الإسماعيلي، يوم الأحد 21 أغسطس، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار تأجيلات الأسبوع الثامن عشر، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي ضد إنبي، يوم الثلاثاء 23 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الـ 32.

طليعة الجيش ضد الأهلي، الجمعة 26 أغسطس، في إطار مواجهات الجولة 33.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين 29 أغسطس، في مباريات اليوم 34.

أبرز غيابات النادي الأهلي في المباريات المقبلة

-يو ديانج

– حمدي فتحي

– محمد هاني

-علي معلول

– ياسر ابراهيم

– محمد عبد المنعم

– أيمن اشرف

– محمد الشناوي

– محمد مجدي عفشة

– رامي ريج