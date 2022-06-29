المبتعث العنزي ينقذ حياة مسنة في أستراليا ويروي التفاصيل

أنقذ الطالب السعودي المبتعث عبد الإله العنزي حياة امرأة مسنة في أستراليا بعد أن أنهت مناوبتها في مستشفى أوستن في ملبورن.

كشف العنزي، طالب مبتعث من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، بحسب العربية. نت “التي بدأت القصة بعد أن ترك العمل في طريقه إلى مواقف السيارات المكشوفة والتي تبعد 5 دقائق عن المستشفى.

تفاصيل الحادثة

وأضاف أنه فوجئ فور وصوله بصرخة عالية من سيدة مع حفيدها، حيث صدمتها سيارة تسببت في نزيف حاد، مشيرًا إلى أن المرأة كانت غارقة في الدم بسبب كسر عميق في الكاحل. تؤثر على إصابتك وحياتك.

فيما أكد أنه اتخذ قرار التدخل لإنقاذها وبذل قصارى جهده لوقف النزيف بسرعة لإنقاذ حياتها ومتابعة دقات قلبها وتنفسها، خاصة أنها كانت تعاني من آلام شديدة جعلتها هيستيرية.

اغمي عليه

قال إن المرأة كانت واعية في البداية ثم أغمي عليها من الألم الشديد والنزيف. لأنه يتناول أقراصاً مضادة للتخثر ويعاني من مشاكل صحية إضافة إلى صعوبة الإصابة.

وأوضح أنه يتابع دقات القلب بشكل مستمر مع طلب تفعيل جهاز الطوارئ بالمستشفى بعد أن اتصل بهم وأبلغهم بالحالة.

ونُقلت المريضة إلى المستشفى، حيث كانت في حالة حرجة تتطلب إجراءً فوريًا، موضحًا أن أحد الأطباء شكرها على إنقاذ حياتها.

الموقف البطولي

وأضافت أنها شعرت بقيمة تعليمها وقدرتها على أخذ زمام المبادرة لإنقاذ حياتها، خاصة أنها تخرجت مؤخرًا من جامعة ديكين في أستراليا، وتدرس التمريض كطالب مبتعث منذ عام 2022.

ورد أن مستشفى أوستن في ملبورن شكر الطالب، معتبراً أن ما فعله كان موقفًا بطوليًا لإنقاذ المريض وتعاملًا مثاليًا مع الموقف.