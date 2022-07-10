المتابعون يتعاطفون مع عابد فهد بعد مقتل والدته فِيْ “بيروت 303”

أعرب عدد كبير من محبي مسلسل “بيروت 303” للكاتب سيف رضا حامد والمخرج إيلي سمعان، عَنّْ تضامنهم مع “عزيز عابد فهد”، بعد ورود نبأ وفاة والدته “سمية – جيانا عيد”. أيادي الجماعات المجهُولة المسئولة عَنّْ المصائب التي حدثت مع “عزيز” وفضائحه.

أبرز المتابعون قدرة فهد الإبداعية العالية، من خلال تجسيد حالة فقدان الأم، بتعبيرات الوجه وإيماءات العين، التي اعتاد عليها جمهُوره، والتي يصفه البعض بأنه الخالق والجوكر، تمامًا كَمْا هُو. . عزيز “القوي والضعيف الذي أظهر ضعفه لأول مرة أمام جثة والدته الراحلة عَنّْدما رآها بعد مقتلها.

وأثارت فهد انفعالات بعض المعجبين بعد مشهد الوداع الأخير لوالدتها الذين عبروا عَنّْ حزنهم على مصير والدتها وأدائها الصادق بجملة “نبكي”.

يعود هذا المشهد إلَّى الحلقة ما قبل الأخيرة 14 من المسلسل، حيث يبدأ بالاعتداء على القرية من قبل مسلحين مجهُولين، وهدفهم الوحيد هُو تخويف سكان المكان فقط، لكن والدة “عزيز” السيدة لا. قامت مجموعة مجهُولة بتحريك إحدى النوافذ وإطلاق النار عليها، مما أدى إلَّى إصابة والدة عزيز بجروح ومقتل.

يدخل “عزيز” الفِيْلا، متوجهاً إلَّى غرفة والدته، ليجدها ملقاة على الأرض بدمائها، يبكي بحماسة ومرارة، يخاطب جسد والدته بكلمات تعبر عَنّْ الانكسار وفقدان الأمن ودفء الأسرة.

من ناحية أخرى، تكتشف عزيز أن “رزان – نادين الراسي” هِيْ العميلة والخائنة، بينما “داغر – مجدي مشموشي” شخص مخلص ظلمها أثناء اعتقالها من قبل “عزيز” الذي جاء إلَّى مكانها. من الحجز. توفِيْ “داغر” نتيجة تعذيبه وسجنه، ويحاول مرة أخرى العودة إلَّى زوجته “تاج سلافة معمار” لمنعها من خيانته. حيث يسعى إلَّى لم شمل الأسرة خاصة بعد وفاة والدته.

يزداد انتشار مسلسل “بيروت 303” مع اقتراب نهاية حلقاته وأحداثه، وتزداد التوقعات الفردية حول مصير الشخصيات وتطور مجرى الأحداث.

المسلسل من بطولة عابد فهد، سلفا معمار، نادين الراسي، معتصم النهار، جيري غزال، جيانا عيد، مجدي مشموشي، زينة برافِيْ، أمانة والي، رنين المطر، جورج قبلي وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.