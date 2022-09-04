المتر يبدأ من 1000 جنيه.. الحكومة المصرية تطرح أراضي بالمدن الجديدة

طرحت الحكومة المصرية عدد من الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة مخصصة للأنشطة الخدمية والتجارية المختلفة.

أعلنت هِيْئة المجتمعات العمرانية فِيْ مصر عَنّْ الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة حيث يبدأ سعر المتر من 1000 جنيه.

وحددت الهِيْئة المدن الجديدة والأراضي المتاحة والتي كانت على النحو التالي

بمدينة السادس من أكتوبر تم طرح قطعتين أرض الأولى بالحي السابع الحي الأول بمساحة 1185 مترًا مربعًا مخصصة للأعمال الفندقية بسعر 13825 جنيهًا للمتر المربع، والقطعة الثانية بامتداد التوسعات الشمالية بمساحة 3000 متر مربع نشاط خلاطة خرسانة بنظام حق الانتفاع بسعر 42600 جنيه قيمة التأمين.

حددت الهِيْئة قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بمنطقة تامر هنا بمساحة 34 فدانًا مخصصة لنشاط عمراني متكامل بسعر 8610 جنيهاً للمتر.

وقالت الهِيْئة إن هناك قطعة أرض بالحي العاشر بالحي الثالث بمدينة الشيخ زايد مخصصة لنشاط ملعب بمساحة انتفاع 4296 متر مربع بسعر 57662 جنيها كتأمين. 53.944 جنيه تأمينات.

فى مدينة العبور قطعة أرض بمساحة 2584 متر مربع تقع على حمام السباحة والمبنى الاجتماعى بسعر 48 ألف جنيه وديعة تأمين.

بمدينة السادات، تم الانتهاء من قطعة أرض بمساحة 1544 متر مربع فِيْ عمارات الإسكان الاجتماعي السلسلة رقم 1 بالمنطقة السكنية 25، بنشاط إداري تجاري بسعر 6715 جنيهاً للمتر، و عرض قطعة أرض رقم 10/1 بمساحة 10،260 متر مربع بمنطقة المطورين بنشاط الصناعات الغذائية بسعر 1100 جنيه للمتر المربع.