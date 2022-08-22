المتطوع النماصي أنقذ عشرات التائهين في الصحراء فما قصته

وروى المتطوع مبارك النماسي قصته عن إنقاذ تائهين على الطرق الصحراوية، مؤكداً أنه أنقذ 10 أشخاص، بينهم 5 مواطنين و 5 أجانب، خلال الفترة الماضية.

فيديو | بعد كلمة الوزير #الموارد البشرية عن إنقاذ عشرات القتلى في الصحراء، يقول لـ “مبارك النماسي” #عرض قصة مقتل مواطنين ضياع ومات على بعد 5 كيلومترات من الطريق الأقرب إليهما pic.twitter.com/QlwLs1vCdk

– المونيتور (alraasd) 21 أغسطس 2022

البحث قيد التقدم

وأكد النماسي، خلال تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، أنه في بعض الأحيان يستمر في البحث بشكل مستمر لأكثر من 10 ساعات، يتم خلالها أخذ أوصاف المختفين والسيارات التي تنقلهم، ويدرك. المواقع المقاومة والسهلة.

الفرح الحقيقي

وأضاف أن أول ما يطلبه المختفون هو الماء ولكن شيئا فشيئا نعطيهم العصير والتمر، مؤكدا أن فرحتهم الحقيقية هي الوصول إلى أي شخص مفقود على قيد الحياة وفرحة أقاربهم عندما يشعرون أن الحياة قد وهبتهم. اعادتهم. مرة أخرى.