المتهم الثاني بقضية شيماء جمال يكشف قِصَّة الزجاجة الخضراء المدفونة معها

تتواصل التحقيقات فِيْ جريمة القتل القبيحة للصحفِيْة المصرية شيماء جمال، حيث كشف المتهم الثاني فِيْ القضية حسين الغربلي، عَنّْ تفاصيل جديدة حول آلية قتلها برفقة زوجها المستشار القاضي أيمن حجاج. ودفنه داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.

وتحدث المتهم الثاني عَنّْ قِصَّة الزجاجة الخضراء التي عثر عليها على جثة الضحية شيماء عَنّْد حفر القبر، قائلا إنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي كان يحتفظ بها المتهم الأول أيمن عبد الفتاح. تم شراؤها من متجر البناء.

وأضافت الغربالي، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن” المصرية، أنه بعد مقتل الضحية قام بتقييد قدميها، وقام زوجها أيمن بلف وجهها بقطعة قماش وربطها بسلسلة من الحديد. ، ثم ألقوا بها فِيْ الحفرة وسكبوا عليها زجاجات ماء حارقة.

كَمْا تضمنت الاعترافات سؤاله حول ما تقوله عما تم التحقق منه أثناء إخراج جثة الضحية لوجود زجاجة خضراء، وعَنّْدما عرضتها عليك هل قررت أنها من المحرقة زجاجات مياه الذي اشتراه المدعى عليه أيمن عبد الفتاح من محل بناء رد المتهم الثاني آه، هذا هذا. إحدى الزجاجات التي اشتراها أيمن.

وسئل أيضا “ما الذي يشهده المذكور فِيْ نفس التحقيقات أنه بعد قتل الضحية قام بتقييد قدمي الضحية، ولف المتهم أيمن قطعة قماش على وجهه، وقمت بربطها بسلسلة حديدية، ثم أخذتها إلَّى سيارة المدعى عليه أيمن ورميتها فِيْ الحفرة وألقى المدعى عليه أيمن بقوارير ماء حارقة على جسدها. بعد ذلك ملأت الحفرة والمتهم أيمن تخلص من متعلقات الضحية وأدوات الحفر قال، “أوه، لقد ربطت ساقها بقطعة قماش.”

كَمْا اجاب على سؤال “وماذا يثبت تقرير هِيْئة الطب العدلي ان الجرح المرئي والموصوف على جبين رأس المتوفى هُو اصابة رضحية خطيرة نتجت عَنّْ الاصطدام بجسم صلب مهما يكن نوعه، ويمكن أن يحدث من ضربة فِيْ مؤخرة الرأس، كَمْا جاء فِيْ مذكرة النيابة العامة El public، التي تقول “كان أيمن هُو الذي ضربها بالفعل بنقرة على رأسها”. رأس.”

كَمْا تضمنت الأسئلة “وماذا يقول تقرير مصلحة الطب الشرعي المؤكد إن الإصابات التي شوهدت ووصفت على وجه وعَنّْق الضحية هِيْ إصابات خطيرة نتجت عَنّْ الضغط على الرقبة لإغلاق الشعب الهُوائية التنفسية فأجابها “كنت على حق كَمْا قلت تضغط على وجهها. وعَنّْقها بيديها وركبتيها”.

وأيضا وماذا يقول عَنّْ ما ثبت فِيْ تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المناطق المشبوهة فِيْ جسد المتوفى أكالة، وبناء على ما ورد فِيْ تقرير المختبر الكيميائي، هل يجوز لها مناطق تلامس جسد المتوفى بمادة أكالة مثل حمض الهِيْدروكلوريك ” وضع مائة نار فِيْ وجهها وكنت فِيْ ذلك الوقت يوم السبت واصطدمت هِيْ بالطريق.

واستمرت الاستفسارات مع سؤال المتهم الثاني أيضا وماذا يقول عما ثبت فِيْ تقرير مديرية الطب الشرعي أن نتيجة الفحص الكيميائي المخبري لشعر وجلد ومسحات مأخوذة من جسد المتوفاة وسطح جسد الضحية وملابسها والزجاجة الخضراء الموجودة فِيْ مكان دفن المتوفاة، هل تشير إلَّى أن المواد المسببة للتآكل إيجابية ” حامض الهِيْدروكلوريك”. قال نعم، لقد رميت عليها مائة نار، وكانت فِيْ الحفرة، والزجاجة التي دفنت معها هِيْ الزجاجة التي اشترتها.

يشار إلَّى أن محكَمْة جنايات الجيزة، الدائرة السادسة، قررت، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكَمْة المتهمين بقتل شيماء جمال، إلَّى جلسة 13 أغسطس / آب للعلم.