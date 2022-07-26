المثلوثي يكشف عن موقفه مع الزمالك ومنافسة علي معلول

كشف الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال المثلوثي لموقع فوت 24 التونسي “لا أعرف مصيري الموسم المقبل مع الزمالك. أنا لاعب محترف وأحاول تقديم كل ما لدي مع الفريق”.

أكد حمزة المثلوثي أن هناك بعض الإشاعات حول رحيله عن حسابات الزمالك في الفترة الماضية، لكن كل هذه الأنباء خاطئة.

وأضاف “عليك أن تتقبل النقد. لأن الضغط في مصر أعلى منه في تونس، وتعرضت لإصابة خلال الفترة الماضية، وكان ذلك سبب رفضي المشاركة في المباريات.

المثلوثي علق على منافسة مواطنه علي معلول الظهير الأيسر للأهلي.

وقال معلول صديق مقرب، وهو من أكبر أساطير الأهلي، وقدم نتائج رائعة للفريق، في كرة مشتركة في نهائي الكأس، تعرض لعرقلة وسألته عنها. وضعه. وأخبرني أنه بخير “.

وأكد المثلوثي أن الأوضاع في مصر أفضل منها في تونس، والأداء المالي في مصر أفضل، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فإن كرة القدم التونسية في إفريقيا قوية.