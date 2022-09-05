المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء، الموجات الكهرومغناطيسية التي يمكننا الاعتماد عليها في حياتنا اليومية والتي توجد في الراديو كما ويمكن ان نعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية في استقبال الاشارات بالاقمار الصناعية والتي تكون موجودة في الهواتف الذكية وفي الميكروويف وبالاضافة الى ذلك فان يمكن توليد الموجات الكهرومغناطيسية عبر حركات الالكترون في داخل المجال الكهربائي.

المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء

حيث يمكننا تحديد المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء المتعامد مع بعضها البعض لإنتاج موجات كهرومغناطيسية، وهي أحد أشكال الطاقة التي يتعرف عليها الجسم ويمتصها ويصدرها، وتسمى تلك الموجات الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن المجالين الكهربائي والمغناطيسي المتعامدين في ينتشر الفضاء في الفضاء بسرعة ولا يحتاج إلى وسيط مادي ليتمكن من الانتشار.

يحمل الإشعاع المغناطيسي للموجة الكهرومغناطيسية طاقة مستمرة تسمى الطاقة المشعة وتسمى وحدة تكوينها الفوتون، وهو الوحدة الأساسية لجميع أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي. في العالم الطبيعي، يمكن للحقل الكهربائي المتغير أن يولد مجالًا مغناطيسيًا متغيرًا.

يمكن أن يكون المجالان أيضًا عملية عكسية، مما يجعلهما في علاقة عكسية ثابتة، حيث عندما يصل المجال الكهربائي إلى أقصى حد له، يمكن أن يصل المجال الكهربائي إلى أدنى كثافة والعكس صحيح.

موجات كهرومغناطيسية

يمكن إرجاع اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن عمودي المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء إلى العالم الشهير ماكسويل في عام 1864، حيث كان معروفًا أن المجال المغناطيسي يمكن أن يولد مجالًا كهربائيًا والعكس صحيح. ، حيث يمكن أن يكون المجالان الكهربائي والمغناطيسي متعامدين على اتجاه الموجة الناتج عن عموديهما.

توليد الموجات الكهرومغناطيسية

يمكن توليد الموجات الكهرومغناطيسية من خلال حركة الإلكترون داخل مجال كهربائي، ويستخدم تيار معين لتسريع حركة ذلك الإلكترون وزيادة نشاطه.

خصائص الموجات الكهرومغناطيسية

للموجات الكهرومغناطيسية خصائص منها ما يلي

إن تسارع الشحنات داخل مساحة معينة هو المسؤول عن إنتاج الموجات الكهرومغناطيسية.

تتبع الموجات الكهرومغناطيسية مبدأ التراكب الكمومي.

سرعة الموجات الكهرومغناطيسية ثابتة ولا تتغير وتساوي سرعة الضوء.

كل من الطاقة الكهربائية والطاقة المغناطيسية متساويان في كمية الطاقة التي يحملونها.

ينتقل الإشعاع من الموجات الكهرومغناطيسية في وسط مادي أو في فراغ على عكس الموجات الصوتية التي تحتاج إلى وسائط فيزيائية لتنتشر.

السبب في أن الموجات الكهربائية متعامدة مع الموجات الكهرومغناطيسية هو أن الموجات الكهربائية هي موجات عرضية بينما الموجات الكهربائية هي موجات طولية.

أشكال الطيف الكهرومغناطيسي

هناك بعض الأشكال التي يمكن أن يتواجد فيها الطيف المغناطيسي، ومنها ما يلي

موجات الأشعة تحت الحمراء هي موجات يمكن الشعور بها عند توجيهها إلى الجلد، وهي تشبه الإحساس بالحرقان ولها طول موجي كبير.

أشعة جاما تعتبر أشعة جاما واحدة من أطول الموجات من حيث الطاقة لأن طولها الموجي صغير جدًا ويمكن أن تسبب العديد من الأضرار الجسيمة.

الأشعة فوق البنفسجية الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية ولها طول موجي صغير، ولكن هناك بعض الحيوانات يمكنها رؤيتها.

الأشعة السينية حيث من المعروف أنها تستخدم في المجالات الطبية.

الموجات الميكروية تستخدم هذه الموجات في الطهي لأنها تمتلك طاقة كبيرة جدًا تولد حرارة هائلة ويمكن استخدامها لمعدات الرادار ولها طول موجي كبير جدًا.

أشعة جاما تُستخدم أشعة جاما، التي تتكون من جميع أنواع مكونات الفضاء الخارجي، في المجالات الطبية حيث يمكنها الكشف بوضوح عن الأعضاء الداخلية.

الأشعة المرئية تسقط أشعة الضوء على العين وتجعلها ترى وتميز الأشياء في الكون.

خصائص الطيف المغناطيسي

يمكن تعريف الطيف بأنه الفضاء الذي يمكن أن توجد فيه الموجات الكهرومغناطيسية، حيث يشمل الطيف المغناطيسي عددًا كبيرًا من الأطوال الموجية وبالتالي يحتوي على جميع أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، بينما يتميز الطيف المغناطيسي بعدة خصائص وهي

يمكن رؤية الطيف المغناطيسي بالعين، وهو النوع المرئي فيها.

يتكون هذا الطيف الكهرومغناطيسي من جميع أنواع الأشعة الموجودة في الكون.

يحتوي الطيف المغناطيسي على موجات عالية التردد تسبب ضررًا لمن يتعرض لها، بينما يتضمن عددًا من الموجات منخفضة التردد التي يمكن للإنسان التعامل معها.

تطبيقات الحياة للموجات الكهرومغناطيسية

هناك العديد من الأشياء التي نستخدمها في روتيننا اليومي والتي تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية، ومنها ما يلي

التطبيقات الصناعية حيث تعتمد الصناعات على الرافعات والمولدات التي تعتمد جميعها في تشغيلها على الموجات الكهرومغناطيسية.

أجهزة الاتصال حيث تنتقل المعلومات بطرق مشفرة من خلال موجات كهرومغناطيسية على شكل طاقة وتتميز بأنها تنتقل عبر مسافات طويلة لما لها من ترددات عالية ويمكن تسميتها بموجات الراديو.

الأجهزة الطبية حيث تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لعمل إشعاع يمكن للطبيب من خلاله أن يطلب رؤية عضو معين من جسم الإنسان بدقة أكبر.

الأجهزة المنزلية مكبرات الصوت في الأجهزة الكهربائية وبعض أنواع المصابيح والميكروويف تعتمد كليا على الموجات الكهرومغناطيسية.

المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء وبالتالي فان الإشعاع المغناطيسي يكون حامل طاقة للموجات الكهرومغناطيسية بشكل مستمر والتي تعرف باسم الفوتون كونها الوحدة الرئيسية لكل اشكال الاشعاع الكهرومغناطيسي بالعالم وبالتالي فان الموجات الكهرومغناطيسية سرعتهم ثابتة ولا يمكنها التغيير.