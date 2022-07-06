المجلس الوزاري للتنمية الإمارتي يناقش مبادرات وتشريعات لدعم الاقتصاد

اجتمع المجلس الوزاري للتنمية الإماراتي اليوم برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد فِيْ قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلَّى دعم النظام الاقتصادي والعمل الحكومي ومواصلة تطويره لتلبية متطلبات المرحلة المستقبلية. .

جذب الاستثمار الأجنبي

واستعرض المجلس خلال جلسته آخر المستجدات فِيْ تنفِيْذ عدد من السياسات الاقتصادية المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات المستهدفة والسياسات المتعلقة بدعم الشباب.

وناقش المجلس عددا من التشريعات المتعلقة بتنفِيْذ قانون الشركات التجارية، وتلك المتعلقة بتنظيم وحماية بيانات ومعلومات الطيران، والبيانات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وحوكَمْة قطاع البريد فِيْ الدولة.

وفِيْ الشأن الحكومي استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي فِيْ موضوع “سياسة وزارة العدل فِيْ التوجيه الأسري”. كَمْا اطلع المجلس الوزاري للتنمية على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية 2022.

ناقش المجلس نتائج الاجتماع الـ116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير الصادر عَنّْ صندوق النقد الدولي حول مشاورات الدولة بشأن المادة الرابعة لعام 2022، و مشاركة دولة الإمارات فِيْ الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت خلال شهر يونيو 2022 فِيْ جمهُورية مصر العربية.