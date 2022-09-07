المجموعة التي اشتملت على اسماء معربة ، تتميز اللغة العربية بوجود العديد من القواعد التي تشرح المعنى وهي من اللغات التي تشرح المعنى بشكل واضح ، اللغة الأكثر فصاحة في العالم التي لها أنماط هي اللغة العربية ، وهي من أكثر اللغات فصاحة وصعوبة ، وتضمنت أنواعًا عديدة من الكلمات والأسماء منها التعبيرية والبناءة ، ولكل منها خصائص نحوية تختلف عن الأخرى، وهناك ما يظهر في الحركة وما هو مقدّر ، تابعوا معنا .

الاسماء المعربة في اللغة العربية

الأسماء المعربة في اللغة العربية هي التي تغير حركة الحرف الأخير بناءً على موقعها في سياق الجملة، بحيث تنقسم الأسماء المعربة إلى الأسماء المعربة بحركات ظاهرة والأسماء المعربة بحركات مدروسة. مثلا جملة “البستان جميلة” رأيت حديقتين جميلتين، وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء في اللغة العربية علامات تميزها، منها التعريف، التنوين، حروف الجر، الضآلة والإسناد.

المجموعة التي تضمنت أسماء عربية

بعد التعرف على الأسماء المعربة في اللغة العربية وأهم خصائصها وكونها من الأسماء التي تتغير حركتها في نهاية الجملة وترتبط بما يلي وما يسبقها في تحديد الحركة التصريفية، الإجابة الصحيحة على السؤال المطروح حول الأسماء المعربة

الجواب (هذا – هذا – هؤلاء).

علامات النطق للأسماء المنطوقة

يُعرف الاسم التعبيري ب الأصلية و الفرعية على النحو التالي

معبر عنها في الحركات من بين الأسماء التي يتم التعبير عنها في الحركات (اسم المفرد، الجمع التكسير، جمع المؤنث المسالمة).

معبر عنها بالحروف من الأسماء التي يتم التعبير عنها بالحروف (المثنى، جمع المذكر سالم، الأسماء الخمسة).

المجموعة التي اشتملت على اسماء معربة ، تعتبر اللغة الأكثر صعوبة في التعليم حول العالم ولإحتوائها على العديد من الأساليب والتعابير المختلفة ، وتعرفنا على علامات النطق للأسماء المنطوقة و الاسماء المعربة في اللغة العربية .