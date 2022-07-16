المجوهرات التركية تعزز وجودها فِيْ أسواق العالم.. صادرات بالمليارات

حققت صادرات المجوهرات التركية نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب البيانات الصادرة عَنّْ وزارة التجارة واتحاد المصدرين الأتراك، والتي نقلها الموقع الإخباري الرسمي TRT Haber، والتي اطلعت عليها العرب اليوم الإخبارية، اليوم السبت.

وبحسب البيانات المذكورة، بلغت صادرات المجوهرات 2697 مليونا و 965 ألف دولار فِيْ الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق الذي شهد صادرات بقيمة ملياري و 476 مليونا و 319 ألف دولار. دولار.

وأوضحت البيانات أن صادرات صناعة المجوهرات شهدت فِيْ الفترة المذكورة مسارا متقلبا انعكست عليه الأرقام، حيث بلغت قيمتها 359 مليونا و 335 ألف دولار فِيْ كانون الثاني، و 433 مليونا و 177 ألف دولار فِيْ آذار، و 351 مليونا و 688 ألف دولار. دولار فِيْ مايو. و 535 مليونا و 855 ألفا فِيْ يونيو حزيران دون الرجوع لأرقام المبيعات فِيْ فبراير شباط.

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى فِيْ استقبال صادرات المجوهرات التركية بـ 505 ملايين و 742 ألف دولار، حيث زادت مبيعات المجوهرات التركية بنسبة 31.2٪ فِيْ النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت الإمارات فِيْ المرتبة الثانية بـ478 مليونا و 249 ألف دولار، وجاءت هُونغ كونغ فِيْ المرتبة الثالثة بـ 282 مليونا و 799 ألف دولار، ثم العراق 152 مليونا 536 ألف دولار، وإسرائيل بـ 128 مليونا 628 ألف دولار.

وبحسب نفس البيانات، ارتفع إجمالي صادرات تركيا فِيْ الأشهر الستة الأولى بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجل 126 مليار دولار.

الصادرات على أساس الدول

على أساس الدول، احتلت اسطنبول المرتبة الأولى فِيْ صادرات صناعة المجوهرات من يناير إلَّى يونيو، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات 87.5٪ وبلغت ملياري و 360 مليون و 747 ألف دولار.

وجاءت فِيْ المرتبة الثانية ولاية كوروم بقيمة 252 مليوناً 167 ألف دولار، ثم أنقرة بـ 25 مليوناً 390 ألف دولار، وكستامونو 21 مليوناً و 149 ألفاً، وسامسون بـ 14 مليوناً 868 ألف دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، وحققت نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ البلاد.

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت البيانات إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2022 ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.