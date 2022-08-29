المحامي الطيب بالصادق القضاء الإماراتي يقضي بعدم تسليم سليم الرياحي إلى تونس تفاصيل، طالبت السلطات التونسية من القضاء الاماراتي بتسليم رجل الاعمال الناشط السياسي سليم الرياحي، حيث قال المحامي الطيب بالصادق ان القضاء الاماراتي قد سلم الناشط السياسي ورجل الاعمال التونسي سليم الرياحي الى السلطات التونسية.

المحامي الطيب بالصادق القضاء الإماراتي يقضي بعدم تسليم سليم الرياحي إلى تونس تفاصيل

تم تأكيد من المحامي الطيب بالصادق انه لم يتم نقل سليم الرياحي الى تونس عبرت السلطات الإماراتية في صبيحة اليوم 29 من شهر أغسطس لعام 2022 ، انه بعد تسليم سليم الرياح السياسي الى السلطات التونسية و قد قام الانتربول بتبرئة سليم الرياحي من التهم المنسوبة اليه، وعبر الصحف التي نشرت خبر تسليم سليم الرياحي الى السلطات التونسية فيعتبر هذا الخبر خاطئ وإشاعة.

من هو سليم الرياحي

يعتبر سليم الرياحي من رجال السياسة ورجال الاعمال التونسيين حيث أسس حزب الاتحاد الوطني الحر وتولى مدير الأمانة العامة لحزب حركه نداء تونس في عام 2018 وفي شهر خمسه من عام 2012 تولى رئاسة النادي الافريقي حتى عام 2017 وقام بالترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2014م.

السيرة الذاتية سليم الرياحي

وعن السيرة الذاتية لرئيس حزب الاتحاد الوطني وامين عام حركه نداء تونس سليم الرياحي فهو من مواليد الثالث عشر من يوليو 1972 يبلغ عمره 50 عاما وهو مواطن تونسي الأصل وديانته مسلم وعدد أولاده خمسة وهم سارة ومنية وايمن وايه ونائل، درس سليم الرياحي في جامعة طرابلس، كانت مهنته رجلًا سياسيًا ورائد اعمال وتولى حزب الاتحاد الوطني الحر ثم تولى بعد ذلك حركه نداء تونس، وموهبته كانت كرة القدم.

أضاف المحامي الطيب بالصادق في تدوينه قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان الانتربول الدولي قد قام بشطب بطاقة جلب رجل الاعمال والناشط السياسي سليم الرياحي من منظومة القضاء الاماراتي، حيث قضى ببراءة سليم الرياحي وعدم تسليمه لتونس وتم تبرئة سليم الرياحي من اليونان وحيث انصفه الانتربول الدولي وسيتم مقادته في تونس في دار القضاء التونسية.