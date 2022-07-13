المحتوى الإعلامي لـ الشؤون الإسلامية يصل إلى 50 مليون مستخدم خلال موسم الحج

وحقق المحتوى الإعلامي الذي أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتسليط الضوء على جهود الوزارة في خدمة حجاج الرحمن خلال موسم الحج تفاعلاً كبيراً ووصل إلى المستخدمين عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات “شبكات التواصل الاجتماعي”، حيث تجاوزت 50 مليون زيارة ودخول. المستخدمين من بداية موسم الحج حتى نهاية يوم 13 ذو الحجة 1444 هـ.

جهود الوزارة

وتمثلت الجهود التي بذلتها الوزارة في جانبين الأول يتعلق بعمل الوزارة في موسم الحج، والثاني هو تنفيذها والإشراف عليها لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. العمرة “، أثناء إنتاجه لمواد إعلامية احترافية وبث أعماله على جميع المنصات الإعلامية المختلفة محليًا وعالميًا، تكللت بوصول رسالته السامية. خدمة بيوت الله تعالى من جداول وبرامج ترويجية وتوعوية وتوزيع المصحف باللغات العالمية.

إبراز جهود المملكة

كما عمل المركز الإعلامي للوزارة على تسليط الضوء على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك تتبع الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة للحجاج خلال موسم الحج الحالي، ونظام الخدمات المتكاملة الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين. المساجد المقدسة التي كان لها أكبر الأثر في حسن سير شعائرها وسط رقابة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وبث مركز الوزارة أكثر من 200 مادة إعلامية وزعتها وكالة الأبناء السعودية (واس) وصحف ورقية وإلكترونية محلياً وعالمياً، أعدها أكثر من 30 إعلامياً متخصصاً، فضلاً عن التنسيق مع وسائل الإعلام للتمكين. يبثون ويرصدون فعاليات الحج ويعلنون في نهاية المطاف نجاح الموسم وعودة الحجاج إلى بلادهم غنمين الصحي.

الجدير بالذكر أن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ افتتح مركزا إعلاميا بمقر الوزارة بجوار مسجد الخيف في منى، تم تزويده بكافة الوسائل والتجهيزات والأجهزة الحديثة من ضمنها. الجهود المبذولة لإبراز رسالة المملكة في خدمة الحجاج ومد جسور التواصل والتعاون مع كافة وسائل الإعلام الرسمية.