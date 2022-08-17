المحتوى المحلي تلزم مصنعي الأدوية بإجراء ضروري

نبهت هيئة المشتريات العامة والمحتوى المحلي الشركات المصنعة للمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الطبية بإجراءات ضرورية لتجنب استبعادها من السلطات الحكومية.

خط الأساس للمحتوى المحلي

وطالبت الشركات المصنعة بأن يكون لديها خط أساس للمحتوى المحلي لمصنعي الأدوية والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة الإلزامية عند التقدم لأي منافسة حكومية تحتوي على منتجات في تلك القائمة.

استبعاد المسابقة

وحثت الهيئة المصنعين على سرعة استكمال الحساب الأساسي لمحتواهم المحلي، من أجل تجنب استبعادهم من المناقصات الحكومية، والتي من المتوقع أن تطلقها الشركة الوطنية للشراء الفردي للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية “نوبكو”.