المحكمة الرياضية تصدم عبد الله السعيد

رفضت المحكمة الرياضية الدولية “تاس”، طلب محامي عبد الله السعيد لاعب فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، بالتدخل في قرار تنفيذ حكم مركز التوفيق والتحكيم بشأن تنفيذ الحجز. الإجراءات المتعلقة بالأرصدة وممتلكات اللاعب.

وحكم على الأهلي بغرامة قدرها 2 مليون دولار بالإضافة إلى المصاريف ورسوم التنفيذ، بعد أن تلاعب اللاعب بعقده مع النادي، ثم أنهى عقده مع أهالي جدة ولعب لأندية مصرية.

حصل الأهلي على حكم من مركز التحكيم والتوفيق الرياضي، بحجز جميع ممتلكات وأصول عبدالله السعيد، حتى سداد الدين الذي صدر فيه الحكم.

وأكدت المحكمة الرياضية الدولية في رسالتها أنها لم تتدخل في قرار التسوية، لأنه شأن داخلي يخص السلطات المصرية وليس لها صلاحية التدخل لوقف تنفيذه.

ولم تحكم المحكمة الرياضية حتى الآن في الاستئناف الذي رفعه الأهلي أمامها.

يشار إلى أن الأهلي تعادل 0-0 أمام الجونة أمس، في اليوم التاسع والمؤجل من منافسات الدوري المصري.