المحكمة العليا السبت غرة شهر محرم

أصدرت المحكمة العليا اليوم البيان التالي

“إعلان المحكمة العليا”

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد أن استعرضت دائرة المجتمع المدني بالمحكمة العليا ما ورد من المحاكم بخصوص هلال شهر محرم لهذا العام. 1444 هـ في ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1444 هـ – حسب تقويم أم القرى الموافق 28/7/2022 م، وبعد اطلاع الدائرة على المعلومات الواردة في ذلك. وأصدر القرار رقم (160 / هـ) وتاريخ / 29/12/1444 هـ المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال محرم لعام 1444 هـ في مساء اليوم المذكور. وعليه، قررت دائرة المجتمع المدني بالمحكمة العليا يوم الجمعة 30 ديسمبر 1444 د. هـ ـ حسب تقويم أم القرى الموافق 29/7/2022 م. ج، هو إتمام ثلاثين يوماً من شهر ذي القرى. – حجة، وذلك السبت 1/1/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – 30/7/2022 م هو الأول من محرم 1444 هـ.

والمحكمة العليا في إعلانها هذا تطلب من الله تعالى التوفيق لخادم الحرمين الشريفين وسمو التحالف المؤمنين -حفظهم الله- وجزاهم خير الجزاء، ومساعدة المسلمين على العمل. بما يرضيه، ووحّدهم، ووحد كلمتهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،