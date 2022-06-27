المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء

ودعت المحكمة العليا جميع المسلمين في كل مكان في المملكة إلى التحقيق في رؤية هلال شهر ذي الحجة ظهر الأربعاء 30 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444 هـ.

بيان المحكمة العليا

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، على النحو التالي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ذلك في ضوء ما ورد في الأعلى. قرار المحكمة رقم / 11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 31/5/2022 م هو إتمام شهر شوال لعام 1444 هـ ولمدة ثلاثين يوماً، وذلك الأربعاء 2 / 11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 1/6/2022 م هو الأول من ذي القعدة لعام 1444 هـ، والمحكمة العليا تتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء المملكة. للتحقيق في رؤية هلال شهر ذي الحجة ليلة الأربعاء 30/11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القاع. وفقا لحكم المحكمة العليا – المشار إليه أعلاه – الموافق 29/6/2022 م. قم برؤيته بالعين المجردة أو بالمنظار ليبلغ المحكمة الأقرب إليه ويسجل شهادته لها، أو للتواصل مع أقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب المناطق لهذا الغرض، واحتساب الراتب والمكافأة في المنطقة. نعمة على التعاون في البر والتقوى وصالح المسلمين جميعا.