المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الغد

دعت المحكمة العليا جميع المسلمين في كل مكان في المملكة إلى التحقيق في رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء غد الأربعاء، 30 من شهر ذي القعدة إلى هذا العام 1444 م. . ح.

بيان المحكمة العليا

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، على النحو التالي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ذلك في ضوء ما ورد في الأعلى. قرار المحكمة رقم / 11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 31/5/2022 م هو إتمام شهر شوال من عام 1444 هـ ولمدة ثلاثين يوماً، وذلك الأربعاء 2 / 11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 1/6/2022 م هو الأول من ذي القعدة لعام 1444 هـ، والمحكمة العليا تتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء المملكة. للتحقيق في رؤية هلال شهر ذي الحجة ليلة الأربعاء 30/11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القاع. وفق حكم المحكمة العليا – المشار إليه أعلاه – الموافق 29/6/2022 م

تقرير إلى أقرب محكمة

وتطلب المحكمة العليا من من يراها بالعين المجردة أو من خلال المناظير إبلاغها لأقرب محكمة وتسجيل شهادتها هناك، أو الاتصال بأقرب مركز للمساعدة للوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا أن يهتم أصحاب القرار بهذا الأمر، وينضموا إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، ويحتسب الثواب والمكافأة من خلال المشاركة فيه للتعاون في الصلاح والتقوى، و ينفع كل المسلمين.