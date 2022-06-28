المحكَمْة العُليا تدعو لتحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

دعت المحكَمْة العليا جميع المسلمين فِيْ جميع أنحاء المملكة إلَّى التحقيق فِيْ رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444. آه.

جاء ذلك فِيْ بيان للمحكَمْة العليا نصه كالتالي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ونظراً لما تضمنه قرار المحكَمْة العليا رقم (158 / هـ) بتاريخ 1/11/1444 هـ، ذلك الثلاثاء 1/11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 31/5/2022. م هُو إتمام شهر شوال لعام 1444 هـ، وذلك أن يكون يوم الأربعاء 2/11/1444 هـ – حسب تقويم أم القرى الموافق 6/1/2022 م هُو الأول من شهر رمضان المبارك. فِيْ شهر ذي القعدة 1444 هـ، تود المحكَمْة العليا من جميع المسلمين فِيْ جميع أنحاء المملكة أن يحققوا فِيْ رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء 30/11/1444 هـ. تقويم أم القرى، التاسع والعشرون من ذي القعدة، بناءً على قرار المحكَمْة العليا المشار إليه أعلاه، الموافق 29/06/2022 م.

وتطلب المحكَمْة العليا من من يراه بالعرب اليوم المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكَمْة إليه وتسجيل شهادته بها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلَّى أقرب محكَمْة.

وتأمل المحكَمْة العليا أن ينتبه من له القدرة على الحكَمْ إلَّى هذا الأمر، وينضم إلَّى اللجان المشكلة فِيْ المناطق لهذا الغرض، ويحتسب الثواب والمكافأة بالمشاركة فِيْ ما ينطوي عليه من تعاون فِيْ الصلاح والتقوى، و ينفع كل المسلمين “.