المحلة إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الإسماعيلي

تأهل الفريق الكروي الأول لفريق غزل المحلة إلى نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على الإسماعيلي بركلات الترجيح 4/3 في مباراة الفريقين، ظهر اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، في مباراة نصف النهائي. الجولة النهائية.

بدأ الفريق الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من

الحارس عمر رضوان.

خطوط الدفاع عصام صبحي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي.

خط الوسط محمد مخلوف – محمد بيومي – عمر الوحش.

الاعتداء عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – محمد الشامي.

افتتح غزل المحلة المباراة بالهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق معاذ الحناوي بهدف من ركلة جزاء.

وجاء هدف غزل المحلة في الدقيقة 118 عن طريق حامد ماو بعد تسديدة منخفضة داخل المنطقة عن طريق هزاع.

وتعادل الفريق الإسماعيلي مع عمر الوحش في الدقيقة 80 بضربة جزاء.

وسجل الإسماعيلي الهدف الثاني خالد النبري في الدقيقة 97 في متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وتعادل المحلة في الدقيقة 118 عن طريق حامد ماو مما دفع الفريقين للجوء لركلات الترجيح.

فاز فريق غزل المحلة على نظيره الإسماعيلي 4-3 بركلات الترجيح، ليتأهل لنهائي كأس الرابطة.