المخرجة روجينا بسالي لخالد يوسف المرأة مش عايزة غير إنك تبعد عَنّْها

شنت المخرجة المصرية روجينا بسالي هجوما قويا على زميلها والمخرج خالد يوسف، واصفة إياه بـ “الخاطب والمرتقب”.

جاء هجوم بسالي على خالد يوسف ردًا على منشور نشره على حسابه على فِيْسبوك، تحدث فِيْه عَنّْ ضرورة معاملة الرجال معاملة حسنة.

وقال خالد يوسف فِيْ مدونته “إذا أراد رجل امرأة كَمْلاك فِيْ حياته فليصنع الجنة التي تعيش فِيْها، لأن الملائكة لا تعيش فِيْ جهنم”.

ورد أن منشور خالد يوسف استفز المخرجة المصرية روجينا بسالي التي علقت عليه بدهشة متسائلة “لكننا نستغلها ونبتزها ونفضحها، هل هذا طبيعي”

وأضاف “الحق والله المرأة لا تريد منك شيئاً أكثر من أن تأخذها منها وتتركها على حالها وأنت على وجه التحديد. أنت تقاتل لتظهر لنا أنك مدعي “. واستيقظ، لم تفشل أبدًا مرة واحدة، بشماندس، ولم تخذلنا مرة واحدة “.

يشار إلَّى أن المخرج المصري خالد يوسف أعلن فِيْ وقت سابق عودته إلَّى الاستقرار فِيْ القاهرة بعد غياب سنوات، حيث أقام فِيْ باريس قرابة ثلاث سنوات بعد أن تداول فِيْديوهاته الجنسية مع فنانين مصريين.

بعد وصوله إلَّى مصر، تمت دعوة المخرج الشهِيْر للمشاركة فِيْ برنامج “الحكاية” للمخرج عمرو أديب. فِيْ حلقة خاصة كشف خلالها عَنّْ أمور مختلفة وعَنّْ حياته فِيْ الفترة الماضية خارج بلاده.

واندلعت مواقع الشبكة احتجاجا على عودته للفن، والتنوير الجديد له، والاستقبال الذي لقيه من وسائل الإعلام والبرامج خلال هذه الفترة.

اعتبر البعض ما حدث من العبث، خاصة بعد انتشار الفِيْديوهات الجنسية الخاصة به، والتي كانت سببًا لمغادرته مصر، وهاجم الجمهُور عمرو أديب لاستقباله والتحدث معه وكأنه لم يفعل شيئًا، وهم كَمْا أعربوا عَنّْ استيائهم من تصريحه عَنّْدما قال إنه لم يفعل شيئًا غير أخلاقي ولم يرتكب عارًا.

ولدى عودته نشر خالد يوسف صورة لنفسه على فِيْسبوك، كان فِيْها جالسًا فِيْ إحدى البقع المطلة على نهر النيل، معلقًا “صباح الخير .. من شاطئ النيل الخالد .. صباح الخير على. القاهرة. “”. ينيرها أهلها “.

وكان قد زار مصر لحضور جنازة وحداد شقيقه صلاح، قبل أن يعود مرة أخرى إلَّى باريس.