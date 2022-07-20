المدرب البرتغالي بيبا السيرة الذاتية ، لقد أثار تسائل العديد من الأشخاص من متابعين العاب كرة القدم ، وخاصة المشجعين للمدرب البرتغالي بيبا ، والذي أخذ ضجة إعلامية خلال الأوقات السابقة بحيث عرف المدرب بيدرو ميغيل ماركيز بأنه أحد المدربين البرتغاليين والذين تميزوا في مجال التدريب لكرة القدم العالمية ، ولقد حقق العديد من الإنجازات المتتالية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو المدرب البرتغالي بيبا

بيدرو ميغيل ماركيز دا كوستا فيليبي المعروف باسم بيبا هو لاعب كرة قدم برتغالي سابق ويشغل حاليًا منصب المدرب الجديد لنادي الطائي السعودي. لعب مع بنفيكا، حيث خاض سبع مباريات مع الفريق الأول، وقضى معظم مسيرته في دوري الدرجة الثانية لبلاده، حيث شارك في 63 مباراة، وسجل 13 هدفًا لثلاثة أندية، ولعب أيضًا على سبيل الإعارة في ” ليرز “في دوري الدرجة الأولى البلجيكي، ولعب 14 مباراة شبابية مع منتخب البرتغال، وبدأ بيبا العمل كمدرب في عام 2013، وقاد تدريب أربعة فرق من أندية الدرجة الأولى.

سيرة بيبا

يتم تمثيل سيرة المدرب البرتغالي Peppa بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل بيدرو ميغيل ماركيز دا كوستا فيليبي.

الاسم المستعار بيبا.

تاريخ الميلاد 14 ديسمبر 1980.

مكان الميلاد توريس نواس، البرتغال.

الجنسية البرتغالية الجنسية فقط.

العمر الحالي 41 سنة.

الارتفاع 1.85 م (6 أقدام، 1 بوصة).

المهنة لاعب كرة قدم سابق، مدرب حالي.

النادي الحالي الطائي السعودي.

مسيرة الشباب من 1991 حتى 1999.

الحياة المهنية من 1999 إلى 2006.

مهنة تدريبية منذ 2010 – حتى الآن.

بيبا مدرب فريق الطائي

أعلن المكتب الإعلامي لنادي الطائي، عبر حسابه الرسمي، أمس الثلاثاء 19 يوليو 2022، تعيين البرتغالي بيدرو ميغيل ماركوس داكوستا المعروف بـ “بيبا” مدربا للفريق الأول للموسم الجديد. من الدوري السعودي للمحترفين خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا. الطائي فيديو ترحيبي للمدرب الجديد بيبا البرتغالي ولم يكشف عن مدة العقد أو قيمته المالية، ويعتبر البرتغالي “بيبا” من أبرز الأسماء التدريبية الشابة في البرتغال، و برع في السنوات الماضية في الدوري المحلي، وهو حاصل على رخصة UEFA Pro وهي أعلى رخصة تدريب متاحة. عالميا.

فرق دربها المدرب البرتغالي بيبا

قام البرتغالي بيبا بتدريب ما مجموعه 6 فرق قبل انتقاله لتدريب الطائي السعودي، وكانت الفرق التي دربها بالمدة كما يوضح الجدول التالي

الفريق دولة من إلي المتفائلون البرتغال 28 يونيو 2013 25 مايو 2015 فيرينسي البرتغال 1 يوليو 2015 24 مارس 2016 وفرة البرتغال 20 مايو 2016 21 من تشرين الثاني 2016 تونديلا البرتغال 10 من كانون الثاني 2017 24 مايو 2022 باخوس فيريرا البرتغال 2 سبتمبر 2022 19 مايو 2022 فيتوريا غيماريش البرتغال 21 مايو 2022 12 يوليو 2022

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